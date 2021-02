Harley-Davidson do Brasil oferece planos de financiamento com parcelas reduzidas neste mês de fevereiro - (Foto: Harley-Davidson do Brasil)

Durante todo o mês de fevereiro de 2021, a Harley-Davidson do Brasil possui condições especiais. As condições descritas a seguir são válidas para a compra de modelos das famílias Softail® e Touring em todas as concessionárias da marca no país. Vale lembrar ainda que toda a linha da Harley-Davidson do Brasil, englobando motocicletas ano/modelo 19/20 e 20/20, conta com oferta especial de financiamento por meio da Harley-Davidson Financial Services.

A Harley-Davidson do Brasil oferece o plano de financiamento "Harley Own", cujo objetivo é viabilizar a compra da sua motocicleta Harley-Davidson com parcelas mensais 30% menores que finaciamentos tradicionais. O “Harley Own” possui uma parcela significativamente mais baixa por mês e uma parcela final com opção da quitação pelo concessionário na compra de outra motocicleta Harley-Davidson zero-quilômetro. Procure a concessionária mais próxima e conheça melhor as condições que a Harley-Davidson Financial Services tem para lhe oferecer.

Os destaques para o plano de financiamento “Harley Own” são as motocicletas Low Rider® S, Sport Glide® e Ultra Limited. Os interessados na Low Rider S, modelo cheio de atitude equipado com motor Milwaukee-Eight 114, a entrada é de 30% e saldo em 35 parcelas reduzidas de R$ 1.192,65, mais a parcela final, na modalidade Crédito Direto ao Consumidor – CDC, com 60 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, podendo escolher, na parcela final, dentre as seguintes opções: quitar, refinanciar ou entrada no financiamento de uma nova motocicleta Harley-Davidson. Já para a Sport Glide, motocicleta mais versátil da Harley-Davidson do Brasil equipada com o motor Milwaukee-Eight 107, a entrada de é 30%, saldo em 35 parcelas reduzidas de R$ 1.223,83, mais a parcela final; com o plano “Harley Own” você aproveita parcelas mensais reduzidas e recompra garantida. Para a Ultra Limited, a Touring Premium de respeito equipada com muita tecnologia do sitema Reflex Defensive Rider System, a entrada é de 30%, 35 parcelas reduzidas de R$ 1.690,31, mais a parcela final: que no “Harley Own” o cliente pode escolher entre quitar a motocicleta, refinanciar ou dar de entrada em sua nova motocicleta H-D.

Além disso, os clientes interessados em adquirir uma motocicleta Harley-Davidson zero-quilômetro também terão taxa de 0,78%, com 50% de entrada em 90 dias e saldo em 24 vezes neste mês de fevereiro, tudo isso para garantir a realização do sonho de possuir uma H-D na garagem.

A Harley-Davidson do Brasil oferece ainda uma oportunidade única para os interessados na Low Rider S. Aqueles que adquirirem o modelo no mês de fevereiro receberão um kit de peças e acessórios para a motocicleta, com destaque para assento e pedaleiras para garupa e um exclusivo guidão, além de outros itens, com instalação inclusa e gratuita (campanha limitada a 100 kits).

As motocicletas da Harley-Davidson do Brasil estão disponíveis para um exclusivo Test Ride em toda a rede de concessionárias autorizadas da marca no País, de acordo com a disponibilidade dos modelos na rede e seguindo as recomendações dos governos estaduais e municipais em relação aos cuidados com a saúde. Para registrar seu interesse, acesse o site https://testrides.harley-davidson.com/pt_BR e inscreva-se. Encontre a loja Harley-Davidson mais próxima em https://www.harley-davidson.com/br/pt/tools/find-a-dealer.html. Confira as ofertas do mês em https://www.harley-davidson.com/br/pt/tools/offers.html.