Habilitação será entregue em casa também para solicitações feitas em agências - (Foto: Divulgação)

Pensando em ampliar as facilidades para o cliente, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) começará a oferecer a opção de envio da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) pelos correios, a partir da segunda semana de janeiro, sem custo adicional. O que antes era possível somente para solicitações realizadas por meio do Portal – Meu Detran, agora também será destinada para solicitações presenciais, nas agências de Campo Grande.

A opção de envio do documento pelos Correios teve início em maio de 2020 e evitou que quase dez mil clientes precisassem procurar as agências do Detran. No total, 9.898 condutores receberam o documento, sem precisar sair de casa.

Para a diretora de Habilitação do Detran-MS, Lina Issa Zeinab, a nova opção agilizará o processo de atendimento e evitará que o cliente se desloque desnecessariamente às agências.

“Além disso, no ato do pedido, é necessário que o cliente informe seu e-mail e telefone celular atualizado, para que possa fazer o download da CNH Digital enquanto aguarda o recebimento do documento impresso”, finaliza.

O processo de entrega é extremamente seguro e o condutor tem a possibilidade de acompanhar o rastreio da correspondência. Caso o carteiro não consiga encontrar o motorista em três tentativas consecutivas, os documentos serão devolvidos para serem retirados na sede do Detran.