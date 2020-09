Fiat apresenta linha 2021 do Argo com novidades

Fiat Argo Trekking 18 - (Foto: Divulgação)

Após ultrapassar a marca de 200 mil unidades vendidas no mercado brasileiro, a Fiat começou a distribuir a toda sua rede de concessionárias a linha 2021 do Argo.

Crescendo de forma consistente desde que foi lançando, em 2017, o veículo encontra-se entre os mais vendidos do país. As novidades implementadas no novo ano-modelo buscam manter sua boa trajetória comercial ao atender as premissas do consumidor que deseja um hatchback compacto por fora, mas muito espaçoso por dentro, equipado e com estilo primoroso, além de ótimo custo-benefício e com conforto a bordo.

O moderno e elogiado design do hatch agora recebe o Logo Script e a Fiat Flag na grade frontal, alinhada ao movimento de Rebranding da marca, que teve sua estreia na Nova Strada. O Logo Script também estampa o centro da nova calota na versão de entrada e nas rodas de alumínio.

O Fiat Argo, que sempre teve como um de seus pontos altos a qualidade de acabamento, levou também para seu interior a nova identidade da marca. O Logo Script está no centro do volante, no cluster e na tela de boas-vindas da central multimídia UConnect 7”, que passou a ser equipamento de série desde a versão Drive 1.0. Já a Fiat Flag está presente no revestimento do câmbio, deixando clara a italianidade da marca.

A gama do Fiat Argo 2021 dispõe de uma oferta completa de versões, que evoluíram com novos kits de opcionais e nova lista de itens de série, conforme a necessidade dos clientes. A configuração Drive prima pelo design, interior com alto nível de acabamento, tecnologia, qualidade e eficiência; a Trekking garante ainda mais robustez, exclusividade e versatilidade; e a HGT entrega ainda mais esportividade. As versões estão alinhadas à escolha dos motores, justamente onde reside outra força do modelo.

Os propulsores Firefly 1.0 (econômico e ágil) e 1.3 (alta performance e economia) entregam excelentes níveis de consumo de combustível, mesmo comparados às novas motorizações turbo dos concorrentes. Além disso, oferecerem ao cliente o melhor torque, sem perder o prazer ao dirigir. Ambos têm nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular e também estão entre os mais fortes do segmento. Com 3 cilindros e 1.0 litro, Argo tem 77 cv e 10,9 kgmf de torque com etanol. Quando 1.3, ele traz 4 cilindros, 109 cv e 14,2 kgmf de torque (etanol).

HGT18, dianteira

Se o assunto for desempenho, o Argo pode contar com o E.torQ, um dos mais potentes entre seus concorrentes. Com 139 cv a 5.750 rpm e torque máximo de 19,3 kgfm a 3.750 rpm (ambos com etanol), a versão HGT pode levar o Argo aos 192 km/h de velocidade máxima, com aceleração de zero a 100 km/h em apenas 9s2 segundos, os melhores números do segmento.

Vale destacar também a série S-Design, disponível para a versão Drive nas motorizações 1.0 e 1.3. Ela confere um acabamento exclusivo que potencializa a esportividade natural do veículo. No exterior há nova calota com pintura shadow (1.0) e rodas de liga leve de 15 polegadas com a mesma pintura (1.3). O retrovisor elétrico e o spoiler são pintados em preto, há faróis de neblina, friso lateral em dark chrome e badge S-Design, que reforça a exclusividade da série.

O interior escurecido conta com ar-condicionado digital, controles de tração e estabilidade, Hill Holder, Logos FIAT escurecidas e Keyless Entry n’ Go (conveniência e comodidade extras ao liberar o uso do telecomando para destravar as portas e ligar a ignição; sensores de presença instalados nas maçanetas dianteiras externas e na tampa do porta malas, somados ao botão de ignição instalado no interior da cabine, fazem todo o trabalho ao simples toque dos dedos. Este conteúdo é mais uma exclusividade do Argo em seu segmento). Esse pacote democratiza o acesso a elementos oferecidos normalmente no mercado em versões topo de gama.

Confira como ficou a linha 2021 do hatch com principais itens de série, kits e preços:

Fiat Argo 1.0 – R$ 53.990

Versão de entrada para a família Argo traz a alto nível na qualidade de acabamento e oferece os principais conteúdos de série esperados pelos clientes deste segmento, como direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, alarme antifurto e travas elétricas, chave canivete com telecomando para abertura de portas, gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix) e volante com regulagem de altura.

O modelo recebeu calotas com novo design e um pacote de opcionais com predisposição para som com antena, dois alto-falantes dianteiros e traseiros e dois tweeters, além de limpador e desembaçador do vidro traseiro.

Fiat Argo Drive 1.0 – R$ 58.890

A versão acrescenta ao que já consta no Argo 1.0 itens como banco do motorista com regulagem de altura, desembaçador temporizado e limpador com intermitência do vidro traseiro, além de maçanetas e retrovisores na cor do veículo. A linha 2021 recebeu central novas calotas e a central multimídia UConnect de 7” com volante multifuncional e entrada USB traseira.

Estão disponíveis como opcionais o pacote Plus (espelhos retrovisores elétricos, vidros traseiros elétricos e sensor de estacionamento traseiro), a série S-Design, que acrescenta aos itens do Plus sensor de pressão dos pneus, e a pintura bicolor da carroceria para maior personalização do modelo.

Fiat Argo Drive 1.3 – R$ 61.990

Com motor FireFly 1.3 Flex, o modelo se destaca pela performance e o reconhecido baixo consumo de combustível. Além dos equipamentos presentes na versão Drive 1.0, o hatch apresenta faróis com LED Design e sistema de monitoramento de pressão dos pneus. Na linha 2021, a versão fica ainda mais completa: além da central multimídia UConnect de 7” com volante multifuncional e entrada USB traseira, agregou itens de série como retrovisores e vidros elétricos e sensor de estacionamento traseiro.

A série S-Design também está disponível, assim como a pintura bicolor da carroceria.

Fiat Argo Trekking 1.3 – R$ 64.990

Renovando seu apelo aventureiro, o modelo 2021 do Argo Trekking apresenta novos adesivos alusivos à versão no capô, na lateral inferior e na traseira. O veículo tem o melhor comportamento dinâmico da categoria e conforto em piso de terra. Tem suspensão elevada e o maior vão livre em relação aos concorrentes (210 mm), sendo 40 mm mais alta em relação à versão Drive 1.3. Ela traz ainda pneus com banda de rodagem para uso misto.

É o único do segmento com teto bicolor de série. Traz ainda barras no teto pintadas em preto, assim como os retrovisores e aerofólio. Há também faróis com design em LED, moldura da caixa de rodas e do para-choque traseiro na parte inferior, logomarca da Fiat em cromo escurecido na traseira e ponteira de escapamento trapezoidal com cor exclusiva.

Por dentro, conta com bancos com tecido escuro e costura laranja, textura quadriculada e o logotipo Trekking bordado. Além disso, o logo Fiat do volante é escurecido, assim como a peça central do painel e a moldura do console central. As saídas de ar são cromadas.

Completa, a versão traz de série os itens da Drive 1.3 e acrescenta controles de tração e estabilidade, além de Hill Holder. Como pacotes opcionais, oferece o kit Plus (rodas de liga leve 15” exclusivas e câmera de ré) e o kit Full (Plus + Keyless Entry n’ Go e ar-condicionado digital automático).

Fiat Argo Trekking 1.8 AT – R$ 69.990

Com a boa sintonia entre o motor E.torQ 1.8 Flex de 4 cilindros e o câmbio automático de 6 marcas, o Fiat Argo Trekking 1.8 AT traz muita tecnologia e conforto com desenvoltura fora também do asfalto. Além de contar com os equipamentos de série da Trekking 1.3, como ESC, Hill Holder e controle de tração, a versão na linha 2021 vem com rodas de liga leve de 15” com acabamento escurecido.

A versão oferece os pacotes Plus (câmera de ré, Keyless Entry n’ Go e ar-condicionado digital automático) e Full (Plus + rebatimento elétrico dos retrovisores, quadro de instrumentos em TFT 7” colorido, bancos em couro bipartido com apoia braço dianteiro, sensores de chuva e crepuscular, além de retrovisor interno eletrocrômico).

Fiat Argo HGT 1.8 AT – R$ 74.990

Com esportividade em cada detalhe, o Fiat Argo HGT 1.8 AT oferece exclusividade e personalidade, tanto que na linha 2021 a versão recebeu como equipamento de série quadro de instrumento digital TFT de 7”, volante em couro e apoia-braço dianteiro.

Se destacam em seu design externo as novas rodas esportivas de 17” pintadas de preto, aerofólio traseiro e capa dos retrovisores com pintura exclusiva na cor cinza, escapamento traseiro esportivo, grade inferior dianteira com aplique na cor vermelha, para-choque traseiro com moldura inferior exclusiva, suspensão com calibração esportiva, faróis de neblina e moldura nas caixas de roda.

Como opcionais, conta com os kits Full (Keyless Entry n' Go, retrovisores externos com rebatimento elétrico, ar-condicionado digital, câmera de ré, sensor de chuva crepuscular, retrovisor interno eletrocrômico, sobretapetes, piloto automático e câmbio tipo borboleta com trocas de marchas atrás do volante); bancos em couro; side bags dianteiros; e pintura bicolor.