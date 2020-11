Equipamento inteligente de captura e processamento de imagem chega ao mercado

ITSCAM600 - (Foto: Divulgação)

Um time de especialistas em trânsito, referência quando o assunto é gestão, fiscalização, mobilidade urbana e novas tecnologias, vai dialogar sobre a evolução tecnológica na fiscalização e monitoramento de veículos, as atuais tecnologias e desafios quando o assunto é gestão do trânsito e projetos de engenharia de tráfego no Brasil, e como atuam os equipamentos inteligentes de captura e processamento de imagem.

Entre os participantes estão o CEO da Pumatronix, Sylvio Calixto; o diretor comercial, Thiago Guerrer; Mikhail Anatholy Koslowski, engenheiro de produto da Pumatronix; o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e especialista em fiscalização de trânsito e rodovias, Alexandre Fernandez; o especialista em engenharia de tráfego e consultor de trânsito da Tranzum, Alexandre Zum; além do policial rodoviário federal, chefe da Divisão de Testes e Qualidade, coordenador do ETIC/Foz e que integra a Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação em Brasília, Joedson Camilo.

Os temas serão discutidos durante o Weblaunch da ITSCAM600, evento virtual que será realizado no dia 6 de novembro (sexta-feira), a partir das 14 horas, via plataforma Zoom e organizado pela ISC, principal feira de soluções integradas de Segurança do Brasil.

O evento digital marca o lançamento da ITSCAM600, um equipamento inteligente de captura e processamento de imagem, objeto de vários projetos principalmente no Paraná. As cidades precisam, cada vez mais, do desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, diante disso, conforme relata o CEO da Pumatronix, Sylvio Calixto, quando o assunto é mobilidade urbana, sistemas de transportes inteligentes, inteligência artificial, não tem como escapar de uma solução capaz de integrar esses conceitos, que otimizam a eficiência das operações e serviços de uma cidade em tempo real.

Após três anos de pesquisa, o equipamento poderá impulsionar o desenvolvimento de modelos inteligentes para a gestão do tráfego, além de possibilitar que medidas e ações sejam tomadas para colaborar com o crescimento sustentável dos municípios. Com a tecnologia, autoridades, técnicos e gestores das cidades poderão interagir em tempo real na gestão de infraestrutura, contribuindo para a segurança dos cidadãos.

Ainda de acordo com Calixto, a solução foi desenvolvida para o mercado usá-la com amplitude. “A ITSCAM600 é um produto autônomo, com desempenho superior e tem a vantagem de possuir suporte nacional, o que faz toda a diferença, já que a maioria dos suportes possuem prazos altos ou dependem de alguma importação. Além disso, não há linhas de financiamento para os integradores”.

Equipamento inteligente deve auxiliar na fiscalização, segurança e mobilidade

Ao utilizar a inteligência artificial com diferentes tipos de conectividade, a ITSCAM600 está habilitada para a tecnologia 4G e vem preparada para a tecnologia 5G, além de possuir GPS e Wi-Fi. Pelo fato de ser um equipamento de baixo consumo de energia, pode ser alimentado por energia solar. Outra funcionalidade é a capacidade de comunicação autônoma, ou seja, é um produto totalmente stand alone.

Entre os diferenciais, destaca-se ainda o sensor HDR otimizado, que viabiliza o registro de imagens com mais precisão, resultando em maior acuracidade na leitura de placas veiculares. Segundo Calixto, esse tipo de tecnologia é necessário para a qualidade e o desempenho da entrega dos dados para gestão.

“A partir de agora, o mercado tem à disposição uma proposta mais ousada aos sistemas de transportes inteligentes atuais, tanto em termos de produtividade quanto escalabilidade. A ITSCAM600 permite que algoritmos diferentes sejam incorporados a ela. Por isso, o equipamento é uma excelente base para sistemas de controle e fiscalização de trânsito, detecção de incidentes, entre outras aplicações”, explica.

Serviço:

Weblaunch ISC – Evolução Tecnológica na Fiscalização e Monitoramento de Veículos / Lançamento oficial da ITSCAM600 (Pumatronix)

Data: 6 de novembro (sexta-feira)

Horário: 14 horas

Inscrições: https://www.iscbrasil.com.br/pt-br/pumatronix.html

Será conduzido pela ISC Brasil, principal feira de soluções integradas de Segurança do Brasil, via plataforma Zoom.

Para conferir essas e demais soluções para fiscalização, mobilidade urbana e o monitoramento do trânsito, visite o site da empresa: www.pumatronix.com

Sobre a empresa - A Pumatronix é uma indústria brasileira, líder em desenvolvimento de soluções para ITS (Sistemas de Transporte Inteligente) de alta tecnologia na captura e processamento de imagens e leitura de placas de veículos (OCR/LPR). Os constantes investimentos em P&D resultam em soluções inovadoras para mobilidade urbana e rodoviária, contribuindo assim para a modernização de Cidades Inteligentes.