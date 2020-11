Empresário monta coleção e garagem temática dedicada ao Mustang

O Mustang é um carro que desperta muitas paixões e tem fãs que não se contentam com apenas um exemplar, montam uma coleção - (Foto: Divulgação/Ford)

O Mustang é um carro que desperta muitas paixões e tem fãs que não se contentam com apenas um exemplar, montam uma coleção. É o caso de Marcelo Simionato, empresário paulista que montou uma verdadeira galeria na sua garagem com modelos de diferentes épocas – veja o vídeo da série Hall da Fidelidade, com histórias de fãs da marca.

“A minha rotina é muito complexa, trabalho no ramo de fertilizantes que funciona como se fosse uma bolsa, sobe e desce. E quando chega no final do dia eu me transformo. Acabou o Marcelo executivo, que fica no escritório: eu pego meu Mustang e me liberto”, ele conta.

Marcelo Simionato

A paixão do empresário por carros, especialmente pelo Mustang, vem desde a infância. “O meu pai tinha um Corcel 71, vermelho, com as faixinhas pretas, e era a coisa mais linda. Quando ele chegava do trabalho, eu entrava no carro e ficava dirigindo, manobrando, passando as marchas”, recorda.

A sua ligação com o carro vem também de uma coincidência de datas: o Mustang foi lançado comercialmente em 1965, mesmo ano em que ele nasceu. “Eu praticamente cresci junto como Mustang, nós temos exatamente a mesma idade. Costumo brincar que eu e o Mustang somos irmãos gêmeos”, diz.

Minhaturas também faz parte da coleção

Marcelo comprou seu primeiro Mustang diretamente dos Estados Unidos, em 2010, época em que não havia importação oficial do modelo. “Era um Mustang GT 5.0, parecido com o que eu tenho hoje, já com motor Coyote, muito mais avançado em tecnologia, e fiquei com ele até pouco tempo atrás”, explica.

Com isso, ele completou a sonhada trilogia dos clássicos: um hard-top, um conversível e um fastback. Mas faltava ainda um exemplar: um Shelby, que acabou sendo um modelo histórico. Ele é dono do último Shelby feito por Carroll Shelby antes de falecer, da edição comemorativa de 20 anos Shelby SVT, único no Brasil.

Detalhes do local

Depois de um Mustang 1995 conversível, Marcelo adquiriu o Mustang GT 5.0 de nova geração assim que foi lançado no Brasil, em 2018, completando a coleção. E surgiu a ideia de fazer uma garagem temática, reunindo diversos objetos do Mustang, como plaquinhas, miniaturas, pôsteres e jogos. “Se eu fosse um carro, eu gostaria de ser um Mustang”, completa.