Em oito meses, Detran-MS retira mais de 9 mil veículos de pátios no Estado - (Foto: Saul Schramm)

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) não acelerou apenas a digitalização dos serviços do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), mas também encerrou o ano da autarquia em crescente desenvolvimento no quesito “Pátio Zero”.

Iniciada em março deste ano, a operação realizou mais de 20 leilões em apenas oito meses, retirando cerca de nove mil veículos em mais de 50 municípios do Estado.

Depois de anos de acúmulo, a última motocicleta foi retirada do pátio principal do Detran-MS em junho deste ano. Dois meses depois, o seu segundo pátio também foi esvaziado com a retirada do último veículo em agosto.

"Os resultados comprovam a dedicação e o alto grau de profissionalismo com que desempenharam suas funções este ano", comenta o Coordenador de Leilões do Detran-MS, Túlio Brandão.

“Para o próximo ano pretendemos alavancar ainda mais os projetos, que permitirão um melhor desempenho e eficiência nos serviços prestados à sociedade em relação à celeridade e abrangência dos leilões de veículos apreendidos e removidos em todo o Estado”, concluiu.