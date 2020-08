Em breve no Brasil, RAM 1500 TRX é a picape mais potente do mundo com 712 cavalos

Visualmente, a RAM 1500 TRX vem com frente em preto fosco com faróis full LED, bem como para-choque com reforço interior em cinza. - (Foto: Arquivo)

Parece insanidade instalar um motor de 712 cv de potência em uma picape, certo? Mas foi exatamente isso que os engenheiros da FCA fizeram na RAM 1500 TRX, que traz um V8 6.2 sobrealimentado com compressor. Trata-se da mesma unidade utilizada pelo Challenger e pelo Charger da linha Hellcat, além do Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Toda essa cavalaria deu à RAM 1500 TRX o título de picape mais potente do mundo. Os 712 cv são capazes de levá-la da imobilidade aos 96 km/h em apenas 4,5 segundos: há um assistente de largada para assegurar que esse tempo seja alcançado. A velocidade máxima, porém, é limitada eletronicamente a “apenas” 190 km/h.

Quem é fã dos esportivos da Chrysler pode ter notado que a potência é 5 cv menor que a dos demais modelos citados. Essa diferença (mínima, por sinal) deve-se a uma calibração eletrônica distinta, para não afetar a função cargueira da picape.

Outras mudanças foram o reposicionamento o cárter e do alternador, para permitir que a RAM 1500 TRX tenha uma capacidade de imersão de 81 cm. Há ainda, claro, alterações estéticas, que incluem grade e para-choque frontais mais agressivos e duas saídas de escape na traseira. O capô, que é de alumínio, exibe uma enorme e funcional tomada de ar.

Para colocar toda essa potência no chão, a picape é equipada com tração nas quatro rodas e câmbio automático de oito marchas. Há também pneus off-road calçados em rodas de 18 polegadas, tão grandes que exigiram o alargamento dos para-lamas.

Confira o vídeo oficial de apresentação da picape:



Preços da RAM 1500 TRX

O preço sugerido da RAM 1500 TRX é de US$ 69.995 (cerca de R$ 384 mil) e não inclui impostos. Porém, se o comprador optar pela série especial Launch Edition, terá que pagar US$ 90.315 (R$ 496 mil). E terá que se apressar, pois ela terá apenas 702 unidades produzidas: todas devem ser vendidas neste ano.

Vem para o Brasil?

Ainda é cedo para dizer, pois não existem informações sobre a chegada da versão TRX ao Brasil. Porém, a FCA planeja trazer as configurações convencionais da RAM 1500 para o país. Com parte da linha aqui, a picape mais potente do mundo também pode ficar um pouco mais próxima.