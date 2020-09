Em ano de pandemia, vendas de carros importados crescem 4% em MS

Raviera, fachada - (Foto: Divulgação)

O mercado automotivo premium tem mostrado uma desenvoltura econômica diferenciada em todo o País. Enquanto nos primeiros oito meses do ano registrou queda nas vendas de 35%, segundo a Fenabrave, o segmento de carro importado de luxo das quatro principais marcas tem crescido 4% no mesmo período.

Em Campo Grande, os indicadores também são positivos. Na Raviera Motors, concessionária da BMW, o acumulado anual registra 17% de crescimento nas vendas. Para o superintendente da empresa, Artur Duarte, alguns fatores, que se enlaçam com os dez anos de criação da empresa, a serem comemorados no próximo dia 22 de setembro, contribuem para isso. “Conectividade. A BMW está na vanguarda com relação a esse assunto. Foi a primeira marca premium a fazer atualização remota de software no Brasil e a montadora investe em tecnologia própria para desenvolver suas ferramentas, não dependendo de terceiros, o que a faz estar bem à frente de outras marcas. A eletrificação é uma realidade que veio para ficar e os carros híbridos já conquistam parte da clientela”, explica. Outro fator, é a venda digital. “Já proporcionávamos uma experiência digital, mas com a pandemia, intensificamos nossos canais de atendimento e ofertamos um serviço onde o cliente consegue falar com o vendedor, por meio de tecnologias e acompanhar todas as explicações sobre o veículo, com áudio e imagem em tempo real, o Raviera Direct”, explica. “Ele fecha a compra presencialmente, mas observamos uma tendência de todo o atendimento anterior ser feito de forma digital”.

Acompanhar tendências e acreditar na reação positiva do mercado garantiram à Raviera Motors um período de cautela durante a pandemia, sem perder o foco nos negócios. Características de uma cultura empresarial de um grupo que atua há mais de 50 anos no mercado automotivo e há uma década representando a marca BMW no mercado sul-mato-grossense. “Mesmo o setor automotivo apontando possibilidade de queda de até 40% no fechamento de vendas para este ano, tínhamos importantes lançamentos para fazer e acreditamos nesse potencial. Aderimos ao movimento empresarial #nãodemita e fizemos ajustes como redução de jornada, antecipação de férias e mantivemos o quadro de pessoal em Campo Grande e Dourados”. Isso representa 47 famílias com emprego em um período delicado da economia.

Inovação para Campo Grande- Ao completar 10 anos de história em solo sul-mato-grossense, a trajetória da Raviera Motors mostra como os responsáveis pela presença da marca BMW apostaram no mercado, trazendo inovações também na gestão. A começar com a construção do prédio erguido em cinco meses. Ao final de três meses de operacionalização, a concessionária conquistou a liderança em 2010, mesmo tendo a concorrência trabalhado o ano todo, posto que mantém até hoje no Estado.

O presidente da empresa, Willian Atallah

O presidente da empresa, Willian Atallah, destaca a equipe e o atendimento diferenciado também como estratégicos. “Ao longo dos anos, não perdemos o foco no consumidor, o que nos permite manter nossa carteira de clientes e conquistar novos apreciadores da marca.” A marca tem como um dos seus valores o respeito a quem adquire seus produtos e pode ser conferido, por exemplo, desde antes da pandemia, lá na crise econômica pós-2016, quando os carros começaram a vir para o Brasil sem alguns itens de série para baratear custos. “A partir de 2019, a BMW voltou com carros completos, em um esforço conjunto, inclusive da concessionária, para viabilizar as vendas, garantindo a qualidade do produto” explica. Também é da concessionária sul-mato-grossense a façanha de ter o primeiro show room com três marcas, conjuntamente (carro, mini e motos). “Colocamos, ainda, Campo Grande na rota do BMW Ultimate Experience, uma das seis cidades a receber esse investimento. Levamos piloto profissional e uma gama de clientes para fazer teste drive no autódromo.Na última edição, em 2019, 500 pessoas participaram e este ano não foi feita por causa da pandemia”, conta Willian.

São iniciativas como essas que fazem da Raviera Motors, uma empresa familiar, uma marca lembrada pela inovação e arrojamento, com preocupação constante com as especificidades de cada cliente. “Quando vemos um projeto planejado com carinho, com todos trabalhando juntos pelo mesmo propósito de ser referência no mercado, sabemos que o legado não é só familiar. É também da história econômica de uma cidade”, afirma Willian.