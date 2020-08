Detran suspende atendimento na agência do Shopping Campo Grande e clientes são reagendados

A agência do Detran em Aquidauana também teve seu atendimento suspenso nesta quinta-feira (13) - ( Foto: Arquivo/ SECOM MS)

Reafirmando sua preocupação com a atual realidade sanitária que o Mato Grosso do Sul enfrenta e zelando pela saúde de servidores e demais clientes, a agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) localizada no Shopping Campo Grande, suspendeu o atendimento na tarde desta quinta-feira (13) e deve reabrir nos próximos sete dias. A medida foi tomada como forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus, após uma funcionária terceirizada testar positivo para o novo coronavírus (Covid-19).

Para evitar que os clientes procurem a agência, todas as pessoas que estavam com agendamento marcado para esta semana, irão receber um aviso via sms e e-mail, informando o procedimento para que não sejam prejudicados.“Os clientes serão orientados a realizar os serviços pelo novo Portal de Serviços – Meu Detran, e o que não for possível fazer online, serão direcionados para outras agências, para que nenhum cliente seja prejudicado. Além disso, todos os documentos ficarão disponíveis para serem retirados na sede do Departamento”, comenta a gerente-regional, Laiza Machado.

O órgão adotou o agendamento prévio do atendimento presencial em abril, a fim de evitar a aglomeração das agências. Além disso, tem seguido todas as recomendações protocolares das autoridades de saúde. Caso algum servidor ou funcionário terceirizado seja infectado, o mesmo deverá ficar em quarentena por 14 dias e terá o acompanhamento conforme orientação da Secretaria de Estado de Saúde.

Aquidauana

A agência do Detran em Aquidauana também teve seu atendimento suspenso nesta quinta-feira (13), após um servidor testar positivo para o vírus. Uma equipe está entrando em contato com os clientes que estão com o agendamento marcado para os próximos sete dias e orientando para que o procure a agência de Anastácio, distante apenas 5 quilômetros. Caso o cliente não possa se deslocar a agência vizinha, será necessário um novo agendamento para a próxima data disponível. O sistema de agendamento disponível no site para a agência de Aquidauana estará bloqueado de 13 a 20 de agosto.

Ressaltamos que para fins de fiscalização da validade da habilitação, preenchimento de recibo de transferência, vistoria e protocolo de autuação e penalidade, os prazos continuam suspensos.

Detran Digital

Os principais serviços, como renovação de habilitação e emissão do documento do veículo, já estão sendo realizados através do novo portal – Meu Detran, evitando assim a necessidade de se deslocar as agências.

Acesse https://www.meudetran.ms.gov.br/ e confira todos os serviços disponíveis.