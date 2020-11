Detran-MS participa de 6º Simulado Anual de Acidentes com Produtos Perigosos da CCR MSVia

6º Simulado Anual de Acidentes com Produtos Perigosos, promovido pela CCR MSVia - (Foto: Secom MS)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) marcou presença na manhã desta quarta-feira (11) no 6º Simulado Anual de Acidentes com Produtos Perigosos, promovido pela CCR MSVia, que contou com a participação de 16 instituições de trânsito e resgate do Estado.

O treinamento ocorreu na altura do Km 466 da rodovia BR-163, em Campo Grande, em um ambiente simulado às margens da rodovia onde uma carreta tanque foi atingida por um veículo que invadiu a pista contrária se chocando com o caminhão, que acabou tomando e resultou no vazamento de gás tóxico. No acidente, três vítimas: duas feridas com gravidade e uma arremessada para fora do veículo.

O Departamento de trânsito cedeu dois veículos para a realização das atividades. Participaram da operação os agentes Nery Miranda Lima e Moisés Henrique Moura dos Santos

Segundo o gestor de Atendimento da CCR MSVia, Luiz Fernando De Donno, o simulado é uma excelente oportunidade para que as equipes experimentem o trabalho conjunto em uma situação de emergência.

“A maior parte das equipes envolvidas não sabia que se tratava de um simulado, estratégia que permitiu que o exercício tivesse muita semelhança com uma ação real até a chegada no local, onde ficou caracterizada a simulação”, destaca De Donno. “Mesmo assim, todos os profissionais seguiram os protocolos internacionais de atendimento a esse tipo de ocorrência”.

Simulação

Este ano, em função da pandemia, o exercício reuniu a quantidade indispensável de pessoas no local, de maneira a preservar a integridade dos participantes. O acompanhamento das atividades, entretanto, pode ser feita à distância, com a utilização de câmeras, que transmitiram a simulação para o Centro de Controle Operacional (CCO) da MSVia. Um grupo de aproximadamente 10 pessoas assistiu as imagens, respeitando todos os protocolos de segurança.

Participaram do exercício equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da CCR MSVia, Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Rodoviária Federal (PRF/MS), Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul (BPMRv), Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA/MS), Força Aérea Brasileira (FAB), Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Coordenadoria Geral de Perícias, Defesa Civil de MS, Defesa Civil de Campo Grande, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Grupo Ambipar e Transportadora Kátia Locatelli.