Detran-MS disponibiliza em sua sede na Capital wi-fi gratuito aos clientes

Detran-MS disponibiliza wi-fi gratuito - (Foto: Edemir Rodrigues)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em seu processo de modernização e melhorias dos serviços disponíveis aos cidadãos sul-mato-grossenses, pela primeira vez, irá disponibilizar wi-fi gratuito. A partir de agora, os clientes poderão utilizar a rede gratuita de internet para navegar em seu celular e até mesmo para utilizar serviços do Portal Meu Detran enquanto estiver na sede do Departamento.

O diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Alencar, explica que a equipe de tecnologia buscou pontos estratégicos para implementação do link de internet nos blocos do órgão. "Além disso, foram usadas ferramentas confiáveis para viabilizar o serviço”, comenta.

Para o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, a conquista é muito válida e benéfica para os clientes. “O intuito é que o nosso cliente esteja cada vez mais conectado com as modernizações que implantamos, afinal, estamos evoluindo no uso da tecnologia a favor da população. A novidade deve chegar gradualmente a todas as agências da Capital e nas regionais do Estado”, conclui.

Para ter acesso à rede gratuita, basta o cliente acionar no celular o wi-fi, na opção “Detran” e preencher um cadastro com a senha escolhida pelo cliente.