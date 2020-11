Detran-MS de Ponta Porã recebe sistema para pagamento de guias com cartões de débito

Detran Pag e passará a aceitar cartões de todos os bancos, incluindo os digitais - (Foto: Secom MS)

Seguindo a linha de modernização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), a partir desta quinta-feira (26) os clientes da agência de Ponta Porã, localizada na Rua Vicente Azambuja, 484, Jardim Marambaia, terão mais uma alternativa de pagamento das guias. A agência receberá o sistema de débito - Detran Pag e passará a aceitar cartões de todos os bancos, incluindo os digitais.

O sistema foi lançado em Campo Grande no mês de agosto e já está instalado em todas as agências da Capital. No interior, as agências de Dourados e Três Lagoas também já utilizam a ferramenta que tem como inovação o tempo da baixa da guia [confirmação do pagamento e liberação do documento], que antes demorava até três horas para bancos não conveniados e agora é realizado em menos de dez minutos.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, ressalta que sua meta é transformar o Detran em 100% digital. “Isso é um ganho enorme para o cliente e para o Detran em termos de tempo, conforto e segurança”, comenta.

De agosto a novembro, mais de seis mil pessoas puderam pagar a suas guias com facilidade e segurança com o novo serviço oferecido.