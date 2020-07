Departamento de trânsito alerta sobre golpe de venda de veículos de leilão pelo WhatsApp

Os leiloeiros oficiais do Detran não utilizam redes sociais para negociação de veículos e que após o arremate é encaminhada um e-mail particular para o arrematante, com o número da conta bancária. - (Foto: Arquivo)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), alerta que não são verdadeiras as mensagens enviadas por terceiros que se identificam como leiloeiros credenciados por aplicativos de mensagens (whatsapp) e pedem para que os clientes depositem um valor de entrada para a reserva de veículos disponíveis em leilões. Golpistas estão usando números de telefone de Mato Grosso do Sul e a marca do Detran para se passarem por leiloeiros.

A chefe do setor responsável pelos certames, Sandra Regina, esclarece que o leilão de veículos acontece somente via internet e os lances só podem ser feitos por meio de site de leiloeiro cadastrado e devidamente identificado. “O Detran não envia fotos, links ou qualquer outro documento via aplicativo ou redes sociais”, conclui.

Os leiloeiros oficiais do Detran não utilizam redes sociais para negociação de veículos e que após o arremate é encaminhada um e-mail particular para o arrematante, com o número da conta bancária.

O Detran alerta para a importância de clientes terem cuidado com suas informações pessoais, além de pedir que não compartilhem estas postagens e denunciem pelos canais de comunicação.