Agosto é mês de licenciar veículos de placas com final 7 e 8

Com a chegada do mês de agosto, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), alerta os proprietários de veículos com placas de final 7 e 8 para o vencimento do licenciamento anual. Ao todo, 328.574 veículos devem ser licenciados até o final do mês.

Dos 328.444 veículos com placa final 5 e 6 que deveriam ser licenciados no mês de julho, apenas 126.138 estão em dia, ou seja, 38,4% da frota.

Uma das facilidades para manter o licenciamento em dia, é o parcelamento no cartão de crédito. “A medida é uma forma de disponibilizar aos proprietários de veículos alternativas em até 12 parcelas mensais, com a imediata regularização da situação do veículo, além de assegurar a agilidade, autenticidade, segurança e desburocratização dos processos administrativos do órgão”, explica Arioldo Centurião, diretor de veículos do Detran.

Parcelamento no cartão

Todos os débitos veiculares, incluindo a Taxa de Licenciamento, podem ser pagos, em até 12 vezes, por meio do parcelamento com cartão de crédito. Essa opção está disponível ao proprietário de veículo desde 2018.

Nove empresas são credenciadas junto ao Detran para realizar o serviço de parcelamento. Consulte aqui as empresas.