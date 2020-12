Desde julho, Portal de Serviços do Detran-MS já tem 1,5 milhão de acessos

Portal de Serviços do Detran-MS já tem 1,5 milhão de acessos - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Lançado em julho deste ano, o novo Portal de serviços digitais do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) já alcançou 1.555.222 de acessos, em média 1,2 milhão somente em serviços relacionados a veículos e 355.222 em habilitação.

Em setembro o Portal passou por uma atualização, onde dois novos serviços foram implementados. A partir de então, os condutores passaram a emitir a PID (Permissão Internacional para Dirigir) e solicitar a segunda via de sua habilitação, sem sair de casa.

Apesar do momento de dificuldade com o cenário mundial assombrado por uma pandemia que causou danos à economia e à vida de milhares de pessoas mundo a fora, o ano de 2020 foi marcado por muitas mudanças positivas pelo órgão de trânsito do Estado. Diante da crise sanitária mais severa dos últimos cem anos, o Detran-MS buscou inovação, empenho e união, para garantir que os serviços não ficassem deficientes e, ao mesmo tempo, que a saúde de clientes e servidores não fosse afetada com a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Com uma plataforma organizada a busca por serviços ficou mais simples e objetiva. No total, 637.594 acessos foram feitos a partir de computadores, 917.167 a partir de dispositivos móveis (smartphones e tablets) e 461 a partir de outros dispositivos.

Quando assumiu a gestão do Departamento em março deste ano, pouco tempo antes de ser anunciada a pandemia, o diretor-presidente, Rudel Trindade, já tinha em seu discurso a motivação e a busca pelo inovador para implementar o Detran 100% Digital. Com a confirmação da chegada do novo vírus e o anúncio das medidas mais rigorosas de controle da doença com a orientação primordial de “evitar aglomerações”, o processo acabou acelerado com o lançamento do Portal.

“Nada disso seria possível sem a participação efetiva dos nossos servidores e colaboradores. Primordial para o desenvolvimento de nossas ações e sucesso nos resultados foi essa parceria. Nada disso seria possível sem a união da nossa equipe”, finalizou Trindade.