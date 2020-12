Comemorando 25 anos no Brasil, BMW trás condições especiais para dois ícones produzidos no país

Em comemoração aos 25 anos de atuação do BMW Group no Brasil, a BMW oferece neste mês de dezembro condições especiais e exclusivas para os clientes da marca por intermédio da BMW Serviços Financeiros - (Foto: Divulgação)

Em comemoração aos 25 anos de atuação do BMW Group no Brasil, a BMW oferece neste mês de dezembro condições especiais e exclusivas para os clientes da marca por intermédio da BMW Serviços Financeiros. Por meio do plano BMW Sign & Go, clientes e fãs da BMW contam com taxa reduzida, entrada flexível – 0 até 39% – financiamento em 24 parcelas mensais reduzidas, mais parcela final para alguns veículos 0Km. Outro diferencial válido para o período é a possibilidade de inclusão do pacote de manutenção BMW Service Inclusive (BSI) no financiamento.

Dois dos modelos produzidos na fábrica do BMW Group em Araquari (SC) – e líderes de venda da marca no País – dispõem de diferenciais exclusivos para o período. Para o BMW Série 3 320iGP, no plano BMW Sign & Go com BSI (por 3 anos), o financiamento inclui entrada de 30%, seguido de 24 parcelas mensais de R$ 2.809 mais parcela final de R$ 140.970 no 24º mês, sob uma taxa de juros exclusiva para o período de 0,82% a.m.

Já para o BMW X1 sDrive20i GP, com BMW Service Inclusive por 3 anos, há atrativos exclusivos para o período como taxa especial de 0,69% a.m. no plano Sign & Go. O modelo é oferecido por meio de uma entrada de 30%, seguida de 24 parcelas mensais de R$ 2.605; mais parcela final de R$ 140.970 no 24º mês.

A facilidade de inclusão do BSI no financiamento garante, além de economia com a manutenção, uma maior tranquilidade aos consumidores da marca para que estes possam focar em apreciar o prazer de dirigir um BMW.

Sobre o Programa BMW Service Inclusive (BSI)

O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que permite a contratação antecipada das manutenções a um preço fixo e está disponível para toda a linha de veículos BMW sejam novos, seminovos e BMW Premium Selection. Os pacotes oferecidos garantem a realização de todas as manutenções CBS* e itens associados, com a utilização de peças originais e serviço premium das concessionárias autorizadas em todo o mundo. O BMW Service Inclusive gera uma economia ao cliente de cerca de 30% com custos de manutenção, comparado aos valores dos serviços realizados individualmente. Ele pode ser contratado por períodos que variam de três a seis anos e com duração por quilometragem de 40 mil km até 120 mil km (o que acontecer primeiro), o cliente pode escolher entre as diversas variações de combinações de acordo com a preferência e necessidade de consumo.