Com Renave, revendedoras de veículos terão mais segurança

O Sistema Renave entrou em funcionamento no Estado - (Foto: Saul Schramm)

Entrou em funcionamento em Mato Grosso do Sul, o sistema Renave (Registro Nacional de Veículos em Estoque). Com o novo sistema, os veículos dão entrada nas lojas já com a transferência efetivada e com um valor 90% menor do que o habitual, garantindo que o antigo dono do veículo não tenha problemas judiciais durante o processo de comercialização.

De acordo com a diretora de Controle e Registros de Veículos do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Loretta Figueiredo, o Renave trará mais segurança no processo a ser realizado.

Frederico Carneiro, diretor geral do Denatran ressaltou o pioneirismo do Detran/MS.

Além disso, o Departamento em Mato Grosso do Sul resolveu que a vistoria dos veículos passa a ser optativa, o que também implica na redução de custos para o cliente.