Com agendamento para toda a Capital, Detran-MS desativa serviço de Drive-Thru na sede

Desde o início da semana a sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) não conta mais com o atendimento por meio do sistema Drive-Thru de Serviços Express - (Foto: Edemir Rodrigues)

Desde o início da semana a sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) não conta mais com o atendimento por meio do sistema Drive-Thru de Serviços Express, implantado no início do ano em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo informações do diretor adjunto do órgão, Valter Bortoletto, o Drive-Thru foi desativado em função de uma baixa procura, já que toda a Capital agora tem a possibilidade do atendimento agendado e o número de serviços executados por meios digitais vem crescendo exponencialmente.

“Sabemos que a pandemia ainda não chegou ao fim, mas o que temos observado é que o atendimento está normalizado em todas as agências, não havendo necessidade de mantermos a estrutura do Drive que, aliás, foi de muita valia no início do ano quando as pessoas ainda não sabiam muito como agir”, afirmou.

De acordo com ele, o lançamento do Portal de Serviços Meu Detran também favoreceu muito o momento. “As pessoas já estão mais familiarizadas com essa ideia de executar serviços à distância. Com nosso Portal podemos agendar exames para a emissão de CNH, por exemplo, efetuar o pagamento de guias e até mesmo a alegação de venda é possível. Isso é um grande avanço em nosso atendimento”, enfatizou.