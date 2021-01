BMW Série 3 volta a contar com motor flex e agora traz chave digital

BMW 320i - (Foto: Divulgação)

O BMW 320i fez história ao se tornar o primeiro modelo da marca a contar com motor flex, em 2014, mas, por motivos diversos, a tecnologia foi deixada de lado pouco tempo depois. Agora, porém, a montadora alemã voltou a investir nos propulsores que trabalham com gasolina e etanol e anunciou na terça-feira, 19, o lançamento da linha 2021 do modelo 320i – produzido na fábrica catarinense – com o mesmo motor 4-cilindros TwinPower turbo de 2.0 litros, capaz de entregar 184 cavalos (a mesma potência do propulsor anterior, a gasolina) e torque de 30,6 kgfm (antes era de 27,5 kgfm). Vale destacar que esse motor foi desenvolvido pela equipe de engenharia da BMW do Brasil.



Outra novidade presente nos BMW 320i a partir de agora é o sistema de chave digital, que permite travar e destravar as porta do carro e acionar a partida por meio do celular ou de um smartwatch. Além disso, o proprietário pode criar chaves virtuais e compartilhá-las com até cinco pessoas, bem como configurar essas chaves, restringindo a velocidade máxima, a potência do motor e o volume da central multimídia, por exemplo. Essa tecnologia também foi desenvolvida pela equipe de engenheiros brasileiros da montadora.



Entre os equipamentos disponíveis, a linha 2021 do BMW 320i conta com faróis 100% de LED, assistentes de manobras, ar-condicionado automático de três zonas, ConnectedDrive, sistema que fornece informações do trânsito em tempo real, Teleservices (alerta de manutenção), chamada de emergência inteligente e serviço de concierge, entre outros.



Oferecido em três versões, o BMW 320i chegou às lojas com preços promocionais, válidos somente para o mês de janeiro, de acordo com a fabricante. Confira.



320i GP: R$ 245.950



320i Sport GP: R$ 259.950



320i M Sport: R$ 265.950