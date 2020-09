BMW oferece taxas reduzidas para a aquisição de veículos novos e seminovos em setembro

A BMW oferece condições especiais para os clientes da marca por intermédio da BMW Serviços Financeiros ao longo do mês de setembro - (Foto: Divulgação)

A BMW oferece condições especiais para os clientes da marca por intermédio da BMW Serviços Financeiros ao longo do mês de setembro. Há planos exclusivos para o período que contemplam tanto veículos novos – por meio do plano BMW Sign & Go – quanto seminovos BMW Premium Selection. As condições especiais, válidas até o final deste mês em toda a rede autorizada da marca, incluem taxas reduzidas, entrada facilitada e financiamento com prazo de até 36 meses.

Por intermédio do plano BMW Sign & Go os clientes podem adquirir os modelos BMW X1 ou BMW Série 3 zero quilômetro com condições especiais como entrada flexível de 0% até 49% do valor do veículo e saldo em 24 meses mais parcela final; já no financiamento convencional o cliente pode optar pelo período que desejar (6, 12, 18, 24 ou 36 meses) e contar com taxa exclusiva de 0,69% ao mês.

No caso do BMW X1 sDrive20i GP, por exemplo, com preço de R$ 221.950, há opção de aquisição por R$ 214.950 à vista ou com financiamento composto por entrada de R$ 64.485 seguida de 24 parcelas mensais no valor de R$ 2.742 mais parcela final de R$ 107.475 no BMW Sign & Go.

A BMW Serviços Financeiros oferece também a possibilidade da inclusão do BMW Service Inclusive (BSI) no financiamento do automóvel. O BSI é um programa que permite a contratação antecipada das manutenções a um preço fixo e gera uma economia ao cliente de cerca de 30% com custos de manutenção, comparado aos valores dos serviços realizados individualmente. No caso do financiamento do BMW X1 sDrive20i GP, com inclusão do BSI válido por três anos ou 40.000 quilômetros, nas mesmas condições descritas anteriormente, o cliente teria um acréscimo de apenas R$ 215 nas parcelas mensais.

Para os modelos zero quilômetro BMW 118i, BMW 218i e BMW X2 sDrive18i GP as condições incluem taxa especial de 0,49% ao mês, entrada com valor entre 30% e 49% do preço do veículo, financiamento em 24 parcelas mensais e parcela final de 50% do valor do bem. No caso do BMW 218i Gran Coupé, com preço de R$ 205.950, há opção de aquisição por R$ 199.950 à vista ou financiamento com entrada de R$ 59.985 mais 24 parcelas mensais de R$ 2.310 e parcela final no valor de R$ 99.975.

Na simulação com BSI por três anos ou 40.000km, na mesma configuração descrita anteriormente para o BMW 218i Gran Coupé, as 24 parcelas mensais do financiamento ficariam em R$ 2.508 mais parcela final no BMW Sign & Go.

Para os demais modelos zero quilômetro, durante o período, é oferecida taxa de 0,80% ao mês, entrada flexível de 0% até 49% do valor do veículo, financiamento em 24 parcelas mensais e parcela final de 50% do valor.

Condições especiais também para seminovos e usados

Há também, por intermédio do programa BMW Premium Selection, condições especiais válidas para veículos seminovos e usados certificados. Durante o mês de setembro, todos os veículos integrantes do BMW Premium Selection podem ser adquiridos por meio de taxa 0,49% a.m. para financiamentos com entrada mínima de 50% e 24 parcelas mensais; e taxa de 0,59% a.m. para financiamentos com entrada mínima de 50% e 36 parcelas mensais.

Sobre o BMW Premium Selection

Somente automóveis BMW que passam por manutenções regulares e detalhadas, podem ser admitidos no programa. Após a verificação e a entrega do veículo, o cliente recebe o Certificado BMW Premium Selection, como confirmação do cumprimento das normas do programa.

A segurança proporcionada ao cliente, ao adquirir veículos BMW seminovos e usados, é respaldada por diversos benefícios oferecidos pelo Programa BMW Premium Selection. Entre eles, garantia de 24 meses, assistência 24 horas e possibilidade de financiamento com taxas similares a de veículos novos.

Sobre o Programa BMW Service Inclusive (BSI)

O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que permite a contratação antecipada das manutenções a um preço fixo e está disponível para toda a linha de veículos BMW sejam novos, seminovos e BMW Premium Selection. Os pacotes oferecidos garantem a realização de todas as manutenções CBS* e itens associados, com a utilização de peças originais e serviço premium das concessionárias autorizadas em todo o mundo. O BMW Service Inclusive gera uma economia ao cliente de cerca de 30% com custos de manutenção, comparado aos valores dos serviços realizados individualmente. Ele pode ser contratado por períodos que variam de três a seis anos e com duração por quilometragem de 40.000km até 120.000km (o que acontecer primeiro), o cliente pode escolher entre as diversas variações de combinações de acordo com a preferência e necessidade de consumo.