BMW apresenta os novos M3 Sedan e M4 Coupé

A BMW tem o orgulho de apresentar os novos M3 Sedan e M4 Coupé. Trinta e cinco anos após o lançamento do primeiro M – o lendário E30 M3 – a 6ª geração do M3 e a 2ª geração do M4 integram atributos tanto de rua quanto de pista incomparáveis.

Equipados com a última versão dos motores BMW TwinPower Turbo S58 em linha de 3.0 litros com 510 cv, os novos M3 Sedan e o M4 Coupe também oferecem a opção da tradicional transmissão manual de 6 velocidades, algo raro neste segmento.

Quatro modelos serão oferecidos no lançamento no mercado global em março de 2021, todos eles com tração traseira: o M3 Sedan com transmissão manual e o M3 Competition Sedan com transmissão automática; o M4 Coupé com transmissão manual e M4 Competition Coupé com transmissão automática. Ainda em 2021 os modelos Competition receberão ainda a opção M xDrive (tração integral), ampliando ainda mais o poder de escolha dos fãs de BMW M.

Motores BMW M S58 biturbo de 6 cilindros em linha

O novo motor S58 oferece 480cv a 6.250 rpm e 550 Nm de torque entre 2.650 e 6.130 rpm. Isso permite que o M3 Sedan e o M4 Coupe acelerem de 0 a 100km/h em 4,2 segundos no caminho para uma velocidade máxima de 250km/h ou 290km/h quando o Pacote M Driver for equipado. Já o motor S58 das versões Competition é ainda mais ajustado para produzir 510 cv a 6.250 rpm e 650 Nm de torque entre 2.750 e 5.500 rpm e reduzir o tempo de aceleração de 0 a 100 km/h para 3,9 segundos e obter velocidades superiores semelhantes de 250 km/h ou 290 km/h. Todos os modelos atingem a faixa vermelha do conta-giros em 7.200 rpm.

Sistema de refrigeração

Os novos BMW M3 e M4 incluem sistemas de resfriamento de água e óleo projetados para resistir às altas temperaturas do uso em pista. As grandes entradas dianteiras garantem que haja fluxo de ar suficiente para os radiadores de baixa e alta temperatura na parte superior da abertura da grade. Já o fluxo de ar da área inferior é usado para resfriar o óleo do motor e nos modelos Competition há um resfriador independente.

Exaustão controlada

O sistema de escape duplo nos novos M3 e M4 foi ajustado com foco em desempenho e sonorização. Os fãs da marca reconhecerão facilmente as ponteiras duplas cromadas, com acabamento em preto nas versões Competition. Os flaps controlados eletricamente fornecem níveis de som confortáveis, reduzindo as frequências sonoras intrusivas. O usuário tem à disposição a possibilidade de selecionar os modos de condução SPORT ou SPORT + e então aumentar a intensidade do ronco do escapamento para coincidir com a sensação dinâmica do veículo. Há ainda o botão de som M que permite que o motorista reduza a nota do motor quando desejado e funciona em qualquer modo de direção.

Opções de transmissão manual e automática

Em um segmento cada vez mais desprovido de experiência de direção clássica, os novos modelos BMW M3 e M4 destoam ao oferecer a opção de tração traseira e transmissão manual de 6 velocidades. As mudanças de marcha curtas e precisas fazem sua parte para aumentar a conexão entre o motorista e o carro. Um assistente de mudança de marcha melhora a estabilidade direcional durante uma condução mais dinâmica, combinando as rotações do motor durante as reduções de marcha. Este sistema pode ser desligado por meio do menu iDrive por motoristas mais experientes. Outro bônus da opção com transmissão manual é a redução de peso de 22 quilos em relação à transmissão automática M Steptronic de 8 velocidades e uma distribuição de peso aprimorada.

Chassis e suspensão

Os novos BMW M3 e M4 se beneficiam de melhorias na carroceria e no chassi (em relação às versões que não integram a família M) e de incontáveis horas de testes intensos nas instalações do BMW Group em Miramas, no sul da França; no centro de testes de inverno em Arjeplog, Suécia; e em Nurburgring's Nordschleife, na Alemanha.

A suspensão M Adaptativa com amortecedores controlados eletronicamente oferece controle preciso com conforto e agilidade. O sistema de frenagem integrado M oferece duas configurações selecionadas pelo motorista para sentir o pedal do freio. O controle de tração M traz uma nova função integrada ao controle de estabilidade que ajusta a sensibilidade de subesterço e sobresterço em 10 diferentes estágios, com base nas preferências e necessidades do motorista.

Freios M

Os componentes dos freios padrão M foram desenvolvidos especialmente para os novos BMW M3 e M4 e apresentam um sistema dianteiro composto por pinça fixa de seis pistões com discos de 380mm e pinças flutuantes de pistão único traseiros com discos de 370mm. As pinças são pintadas em azul metálico, mas há opcionais em preto ou vermelho; todos com o logotipo M.

Os freios opcionais de cerâmica M Carbon oferecem ainda maior poder de frenagem, estabilidade térmica aprimorada e resistência extremamente alta ao desgaste. Suas pinças são complementadas por discos frontais de 400mm e discos traseiros de 380mm.

Design

Os novos BMW M3 e M4 são as mais agressivas versões das respectivas séries até hoje. O design específico M os diferencia mais do que nunca das versões não esportivas. Cores exclusivas da pintura externa, rodas forjadas de liga leve M, teto de fibra de carbono e o pacote externo opcional M Carbon enfatizam o caráter superesportivo dos modelos.

Por dentro, destaque para a assinatura M o que inclui detalhes em vermelho para os botões M no volante de couro e o botão start / stop no console central. A alavanca seletora de marcha com interruptor Drivelogic nas versões Competition é revestida em couro com um logotipo M embutido e costuras nas cores M GmbH. Os modelos também contam com acabamento interno opcional em fibra de carbono.

Controles e visores

Os novos BMW M3 e M4 dispõem da tecnologia BMW Live Cockpit Professional e contam com um display de instrumentos totalmente digital de 12,3 polegadas e um display central digital de alta resolução com tela sensível ao toque de 10,25 polegadas. O mais recente sistema operacional iDrive 7.0 inclui navegação com novos mapas BMW armazenados em nuvem e conectividade sem fio para dispositivos móveis como Apple CarPlay e compatibilidade com Android Auto e BMW Intelligent Personal Assistant. O iDrive 7 também permite que motorista e passageiros interajam com os veículos por meio de comandos de voz.

Configuração

O novo botão de configuração (setup) no console central fornece ao usuário acesso direto às sete opções configurações de uso do trem de força e do chassi. O motorista agora pode usar o controle de toque ou o controlador iDrive para ativar o modo desejado para a resposta do motor, configurações do amortecedor e características ajustáveis de direção e freios.

Novo M Drive Professional

Estreiam com os novos modelos o opcional M Drive Professional, desenvolvido especificamente para a condução em pista. Esta nova opção ajuda o piloto a fazer progressos consistentes na busca do traçado ideal e de uma volta perfeita. Os recursos incluem o M Drift Analyzer, que registra a duração, distância percorrida, linha e ângulo de um drift com uma classificação exibida no display.