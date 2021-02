Audi do Brasil abre inscrições para Driving Experience com nova linha de esportivos

Audi Driving Experience - (Foto: Audi)

A Audi do Brasil abre hoje inscrições para seu novo programa de cursos e experiência de direção Audi Driving Experience. A atividade será realizada em dois períodos em março, de 12 a 14 e de 19 a 21, e contará com todos os novos modelos apresentados nos últimos meses – desde a linha completa de esportivos até a família de elétricos e-tron. No total, 176 vagas estão disponíveis em quatro formatos de experiência, todos realizados no Circuito Panamericano, localizado no interior do Estado de São Paulo.

“O Audi Driving Experience é um programa de experiência bastante procurado pelos clientes e fãs da marca, que buscam conhecer ainda mais as características dos modelos Audi e também aprimorar suas técnicas de direção. Com base nisso, desenvolvemos as atividades para oferecer um formato que realmente agregue valor e conhecimento. Com nossa gama de esportivos e os modelos recém-lançados, os participantes terão a oportunidade ver do que um Audi é capaz em um local propício para isso”, avalia Johannes Roscheck, CEO e Presidente da Audi do Brasil.

No local serão realizadas três atividades para clientes Audi: Dynamic e Sport Pro, focadas em esportividade e alta performance, e Women’s, exclusivo para mulheres. Há ainda um quarto programa, Audi Festival, para interessados na marca que ainda não são clientes conhecerem a gama de produtos completa nas pistas do circuito e também em exercícios offroad. Em todos eles, a tradicional tração integral quattro, marca registrada da Audi, poderá ser testada.

Todas as atividades seguirão as medidas de segurança contra o coronavírus recomendadas pelos órgãos oficiais, como grupos pequenos, utilização de máscaras, aferição de temperatura e distanciamento social. Para os veículos haverá ainda um processo de sanitização que cria uma micro película de proteção no interior do carro e evita a proliferação de vírus e bactérias – haverá também higienização a cada troca de condutor.

Mais informações estão disponíveis no hotsite audidrivingexperience.com.br – onde também é possível realizar a inscrição – e nas concessionárias Audi Center em todo o Brasil. As inscrições possuem valor de R$ 6.000,00. Dentre os modelos disponíveis para as atividades estão RS Q3, RS Q3 Sportback, RS Q8, TT RS, RS 4 Avant, RS 5 Sportback, RS 6 Avant, RS 7 Sportback, o icônico Audi R8, os SUVs Q7 e Q8, os recém-lançados A4 e A5 Sportback e também o Audi e-tron, veículo 100% elétrico mais vendido do Brasil em 2020, nas versões SUV e Sportback.

Audi Dynamic Driving Experience

Com o objetivo de desenvolver técnicas de controle do veículo e adquirir ainda mais confiança ao volante, as atividades incluem slalom, controle de saída de frente e traseira, frenagens de emergência com ABS e técnicas de pilotagem em pista. O Audi Dynamic Driving Experience terá duração de 1 dia e tem como pré-requisitos de inscrição a CNH dentro do prazo de validade e no mínimo 5 anos de habilitação.

Audi Sport Pro Driving Experience

Programa de alto desempenho para aprimorar habilidades em pista. Inclui coach personalizado, que dará dicas para encontrar o traçado perfeito, pontos de frenagem e retomada, tangência e saída de curva, além de registro de tempos de volta para aferir a evolução ao longo do treinamento. Também tem duração de 1 dia. Como pré-requisitos, além da exigência de CNH válida e mínimo de 5 anos de habilitação, o interessado deverá utilizar seu próprio veículo esportivo.

Audi Women’s Driving Experience

Destinado exclusivamente para mulheres, o curso terá exercícios com piso molhado, atividades com carros elétricos e experiência offroad. A participante terá à disposição veículos da linha RS, modelos da família de SUVs e os elétricos Audi e-tron. A duração é de 1 dia e os pré-requisitos são CNH válida e mínimo 5 anos de habilitação.

Audi Festival

Por último, os interessados que ainda não são clientes Audi poderão experimentar diversos modelos da marca para conhecer as tecnologias e características de cada um. As atividades englobam voltas guiadas na pista, aceleração com um dos veículos mais icônicos da marca, o Audi R8, além de experiências dinâmicas em piso molhado e na pista offroad. A duração é de meio dia e os requisitos são CNH válida e mínimo de 5 anos de habilitação.