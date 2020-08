Agosto é mês de licenciar veículos de placas com final 7 e 8

A relação das empresas pode ser consultada no site do Detran/MS. - ( Foto: Edemir Rodrigues)

Atenção proprietários de veículos com placas de final 7 e 8, neste mês de agosto vence o licenciamento anual. Ao todo, 328.574 veículos devem ser licenciados até o final do mês.

Uma das facilidades para manter o licenciamento em dia, é o parcelamento no cartão de crédito, em até 12 vezes, com a imediata regularização da situação do veículo. Essa opção está disponível ao proprietário de veículo desde 2018.

Nove empresas são credenciadas junto ao Detran para realizar o serviço de parcelamento. A relação das empresas pode ser consultada no site do Detran/MS.

Lembrando que para o pagamento não é necessário procurar as agências para emissão do boleto, basta que o proprietário acesse o site do Detran-MS ou baixe o aplicativo Detran Mobile, e faça o pagamento utilizando um aplicativo bancário.

Também é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilhá-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim, ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.

Dos 328.444 veículos com placa final 5 e 6 que deveriam ser licenciados no mês de julho, apenas 126.138 estão em dia, ou seja, 38,4% da frota.