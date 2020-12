Detran em Ladário e Mundo Novo suspendem atividades por suspeita de Covid-19 entre servidores

As agências do Detran-MSde Ladário e Mundo Novo, terão atendimentos suspensos nessa quinta-feira (2) por suspeita de casos de coronavírus (Covid-19) entre os servidores - (Foto: Detran)

As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) de Ladário e Mundo Novo, terão atendimentos suspensos nessa quinta-feira (2) por suspeita de casos de coronavírus (Covid-19) entre os servidores.

Em Ladário os atendimentos serão restabelecidos na quarta-feira (9) e em Mundo Novo, na segunda-feira (7).

A medida de biossegurança vem sendo adotada desde o início da pandemia e várias agências do interior e da Capital já passaram pelo processo de suspensão do atendimento como forma de evitar a disseminação da doença entre clientes e demais servidores.

O diretor-adjunto do órgão, Valter Bortoletto, ressalta que a maioria dos serviços está disponível pelo Portal Meu Detran, mas que o cliente que tiver necessidade de um atendimento presencial poderá procurar a agência na cidade mais próxima.