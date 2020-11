Agências do Detran da Capital estão recebendo pagamento de boletos no cartão

Já está disponível em todas as agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande o sistema Detran Pag - (Foto: Divulgação)

Já está disponível em todas as agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande o sistema Detran Pag, para o pagamento de guias com a utilização de cartões de débito de todos os bancos, incluindo os digitais.

A implantação do novo modelo de pagamento teve início no mês de agosto pela agência do Shopping Campo Grande. Aos poucos, o sistema foi migrando para os demais espaços de atendimento ao público, facilitando a vida dos clientes que antes só podiam efetuar os pagamentos em dinheiro ou com cartões do Banco do Brasil.

“Nosso interesse é facilitar para as pessoas e para isso temos nos empenhado em mudanças radicais desde o início do ano”, explicou o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade. Segundo ele, com o novo sistema, o cliente ganha em conforto e segurança. Além disso, o tempo de baixa da guia que antes demorava até três horas para bancos não conveniados agora é realizado em menos de dez minutos.

“Essa é a meta desde que assumimos essa gestão: Detran 100% Digital. Vivemos em um momento no qual o tempo é algo precioso. Não dá para perder esse tempo passando em banco para sacar dinheiro antes de quitar uma dívida e as máquinas de cartão estão ai para facilitar essa situação”, finalizou o presidente.