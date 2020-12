Valor Bruto da Produção na agropecuária de MS deve apresentar aumento de 25%

Pecuária em MS - (Foto: Arquivo/ABrasil)

O ano de 2020 deve apresentar um aumento de 25% na agropecuária sul-mato-grossense, saltando de R$ 40 bilhões registrados em 2019 para R$ 51 bilhões em 2020 no seu Valor Bruto da Produção (VBP). Os dados foram divulgados pelo Departamento Técnico do Sistema Famasul, outro destaque no período foram as exportações do complexo sucroenergético, com crescimento de 353% no volume.

De acordo com o balanço, a agricultura vem puxando a alta do VBP no período, chegando a 37,69% - crescimento de R$ 25,10 bilhões para R$ 34,57 bilhões.

Já nas exportações, o complexo sucroenergético lidera com aumento de 330% na receita – salto de U$ 67 milhões para U$ 289 milhões - e de 353% no volume - de 238 mil toneladas para 1 milhão de toneladas em 2020. Carne, soja e produtos florestais também puxaram os principais aumentos das exportações.

Novamente, a China se concretiza como o principal destino dos produtos sul-mato-grossenses, apresentando 49% na participação de receita. Em um ano, esse aumento foi de 28,9%.

MS segue sendo destaque na produção e exportação das principais cadeias do agro brasileiro. É o 2º no ranking nacional em produção e 5º em exportação de carne bovina; é o 5º maior produtor e 6º em exportação de soja em grãos. Ocupa a 4ª posição como produtor e 3º como exportador de milho. Também figura como o 2º maior produtor e exportador de produtos florestais; o 4º em produção e 6º em exportação de cana-de-açúcar; 7º em produção e o 6º em exportação de carne suína, e o 8º em produção e 5º em exportação da carne de frango.