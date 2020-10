Usinas já moeram 32 milhões de toneladas de cana de açúcar em MS

Produção de canaviais será menor neste ano em MS - Divulgação

Mato Grosso do Sul está produzindo 8% menos na safra de cana-de-açúcar neste ano. A produção somou 32,3 milhões de toneladas até 15 de setembro de 2020 no Estado, quantidade menor comparada ao mesmo período da temporada anterior. A qualidade da matéria-prima, no entanto, aumentou em 5% alcançando 140,79 kg de Açúcares Totais Recuperáveis por Tonelada de Cana (ATR/TC). Os números foram apresentados pela Biosul (Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul).

A maior concentração de açúcar na cana, segundo o presidente da Biosul, Roberto Hollanda, “indica melhor qualidade da matéria-prima na safra (2020/2021) e compensa o ritmo mais lento da colheita neste ciclo”, afirma.

No período acumulado da temporada, até 15 de setembro, a produção de etanol somou 1,9 bilhão de litros. O volume é 20% menor com relação ao período no ano anterior. Desse montante, 1,4 bilhão de litros são de hidratado (-25%) e 456 milhões de litros são de anidro (-0,6%).

A produção de açúcar atingiu 1,2 milhão de toneladas, quantidade 98% maior com relação ao mesmo período do ano passado quando registrou 627 milhões de toneladas do adoçante.

Mix de Produção

Os dados são refletidos no mix de produção da safra com aumento de 106% na destinação da matéria-prima para o açúcar, que saltou de 14% para 28%, no comparativo com o último ciclo. Ainda assim o percentual para a produção de etanol é de 72%, dentro da média esperada para o Estado.

“Ano passado, o mix pró etanol foi fora da curva, muito alto. Neste ano, a retração do consumo de combustíveis e as condições mais atrativas no mercado internacional do açúcar fez com que o perfil de produção no Estado se reajustasse, ainda assim priorizando a produção do biocombustível”, explica Hollanda. Atualmente, todas as 18 unidades sucroenergéticas em operação no Estado produzem etanol, dessas dez são produtoras de açúcar.