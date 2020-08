Trabalho de Vander garante recursos do PAA para agricultores familiares de MS

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) finalizou no último dia 4 de agosto o processo de seleção de propostas ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS) - (Foto: Reprodução)

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) finalizou no último dia 4 de agosto o processo de seleção de propostas ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS).



A partir desta semana, a Conab dará início à convocação das organizações para apresentação da documentação completa e contratação dos projetos, dentro do limite orçamentário. A contratação seguirá a relação das propostas classificadas em cada estado.



De acordo com a Superintendência Regional do órgão, em Mato Grosso do Sul foram selecionadas 34 propostas, de associações e cooperativas de 20 municípios, que somam quase R$ 3,6 milhões em recursos.



Esse resultado positivo para o estado teve participação direta do deputado federal Vander Loubet (PT-MS), que não só atuou politicamente em Brasília para viabilizar um orçamento para o PAA em Mato Grosso do Sul este ano como também destinou emenda parlamentar individual de R$ 500 mil para contribuir com esse orçamento.

"O PAA, criado no primeiro governo do nosso ex-presidente Lula, é um dos principais mecanismos de apoio público aos agricultores familiares e pequenos produtores. Permite que os agricultores fujam de atravessadores e comercializem seus produtos a preços compatíveis aos praticados nos mercados regionais. Sem falar que ainda cumpre um papel importante na questão da assistência social", defende o deputado Vander.



Os produtos adquiridos pela Conab serão distribuídos a pessoas em situação de vulnerabilidade nutricional. A doação dos alimentos é feita por meio dos serviços públicos de saúde, da rede pública de educação, de entidades de assistência social, de equipamentos de alimentação e nutrição e da rede socioassistencial.