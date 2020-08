Trânsito de animais de MS será totalmente controlado via online

Mato Grosso do Sul prevê retirar a obrigatoriedade da vacina contra a febre aftosa em 2021 - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) está desenvolvendo um sistema de cadastramento de veículos, motoristas e carrocerias, para ter controle total do trânsito de animais no Estado. O programa faz parte do cronograma de ações do PNEFA (Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa),

A meta de Mato Grosso do Sul prevê retirar a obrigatoriedade da vacina contra a febre aftosa em 2021 e, para isso, tem tomado uma série de medidas no âmbito da vigilância sanitária para contribuir para que o país seja considerado zona libre de febre aftosa sem vacinação. O status gera benefícios comerciais e sanitários ao Brasil. O projeto já foi apresentado e segue para consolidação.

O sistema foi apresentado ao secretário Jaime Verruck, titular da Semagro (Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), que validou o projeto. O próximo passo para a implantação é a publicação de uma portaria que vai estabelecer como o sistema irá funcionar.

“Criamos dentro da Iagro uma estrutura de inteligência para fazer todo o acompanhamento da vigilância sanitária no Estado. Esse projeto também está alinhado com a proposta do MS Digital, de criar serviços inteligentes para atender a população”, destaca o secretário Jaime Verrck.

O residente da Iagro, Daniel Ingold ressalta que a iniciativa visa rastrear todo o transporte de animais no Estado, cumprindo com o que é definido pelo cronograma do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). “Futuramente esse sistema será atrelado à GTA (Guia de Trânsito Animal) para controle efetivo do trânsito de animais e o mapeamento de todo o Estado”.