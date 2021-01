Secretaria de MS articula reativação de frigorífico fechado há quase três anos em Maracaju

O secretário Jaime Verruck, titular da Semagro esteve no frigorifico junto com o diretor-presidente da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS), Daniel Ingold na última sexta-feira (22) - (Foto: Divulgação)

Com previsão de empregar 100 trabalhadores em Maracaju, a 141 km de Campo Grande, a Secretaria de meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) está articulando a reativação do frigorífico RRX, desativado há quase três anos. Em visita ao município, o secretário Jaime Verruck esteve nas instalações da indústria.

A unidade foi arrendada pelo empresário Rodrigo Gonçalves Rodrigues e tem capacidade para abater 200 cabeças por dia. O frigorífico já está habilitado para abater e comercializar no município e agora aguarda o SISBI (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) para poder vender para todo o país.

O secretário Jaime Verruck, titular da Semagro esteve no frigorifico junto com o diretor-presidente da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS), Daniel Ingold na última sexta-feira (22), para avaliar a estrutura da unidade e alinhar quais ações são necessárias, dentro da atuação estadual, para reativação da unidade.

“Esse frigorifico está fechado desde 2018, mas tem uma estrutura excelente para começar a abater hoje mesmo. Vemos empresários focados em se adequar aos padrões vigentes, contratar mão de obra local e investir em qualidade. Estamos certos de que muito em breve essa unidade estará reativada e trazendo muitos benefícios para Maracaju”, explica o secretário Jaime Verruck.

Ainda durante visita ao município, a equipe da Semagro esteve nos polos industriais de Maracaju, a fim de avaliar as necessidades de investimentos em infraestrutura para receber novos empreendimentos.