Saca do milho valoriza em MS

A previsão é de que a produção chegue a 8,650 milhões de toneladas, com produtividade estimada em 76 sc/ha - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Apesar da redução de área plantada em Mato Grosso do Sul o preço da saca de milho segue evoluindo, fechando o período de 27 de julho a 03 de agosto de 2020 com uma valorização de 3,76%, encerrando o período negociado a R$39,69.

No levantamento realizado pela Granos Corretora, MS já teria comercializado 51,20% do milho safrinha 2020 no período do fechamento em 03 de agosto, índice semelhante ao mesmo período do ano passado. A previsão é de que a produção chegue a 8,650 milhões de toneladas, com produtividade estimada em 76 sc/ha.

A confirmação que a área da 2ª safra de milho 2019/2020 com redução de 1,900 milhão para 1,895 milhão de hectares. Em comparativo com a área da safra 2018/2019, que foi de 2,173 milhões de hectares, houve uma redução de 12%.Os dados são do último boletim divulgado pelo Sistema Famasul.

De acordo com os dados, o fator que determinou a redução foi sobretudo, a redução da janela ideal para a semeadura da cultura, em função do atraso do plantio da soja na safra anterior, juntamente com os riscos climáticos que forçou alguns produtores a optarem pelo plantio de culturas de inverno, especialmente milheto, sorgo, feijão, pasto, trigo e aveia.