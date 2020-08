Saca de soja atinge maior valor nominal em MS, chegando a R$ 126,00/sc - (Foto: Divulgação)

As praças de Campo Grande e Dourados registraram na última semana entre a saca de soja 60 kg o maior valor nominal chegando a R$ 126,00/sc, porém esse valor não significa que o produtor esteja realizando negociações a este preço ou já realizou, isso ocorre devido a intensa exportação de soja brasileira e sul mato-grossense no período, de forma que praticamente não existe soja a ser comercializada até a colheita da safra de soja 2020/2021 que ocorrerá apenas no final de janeiro de 2021.

Segundo boletim divulgado pela Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL), o mercado da soja segue operando positivamente devido a alta demanda externa e interna e o dólar favorecendo os preços no mercado doméstico, o preço médio do mês de agosto ficou em R$ 118,70/sc, no comparativo com agosto do ano passado, houve avanço nominal de 64,75%, quando a oleaginosa havia sido cotada, em média, a R$ 72,05/sc. Entre os dias 10 a 17 de agosto a saca de soja no MS valorizou 6,98%, sendo cotada a R$ 124,86.

O levantamento realizado pela Granos Corretora, indica que até 17 de agosto, MS já havia comercializado 96,28% da safra 2019/20, um avanço de 12 pontos percentuais se comparado a safra 2018/19. Em relação a comercialização da safra 2020/21 chega a 43%.

Milho

O mercado interno segue aquecido para o milho no Brasil, pressionadas pela ainda escassa entrada de novos volumes no mercado interno. Quanto ao preço médio do mês de agosto no comparativo com agosto do ano passado, houve avanço nominal de 56,02%, quando o cereal havia sido cotado, em média, a R$ 26,99/sc.

Reitera-se o fato de que essas cotações não significam que o produtor está recebendo esses valores, uma vez que há uma escassez de estoques de milho junto ao produtor neste momento, diante da comercialização antecipada da safra que está sendo colhida neste momento.

De acordo com a Granos Corretora até 17 de agosto, o MS já havia comercializado 54,82% do milho 2ª safra 2020.