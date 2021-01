Produtividade da soja em MS vai depender quantidade de chuva para os próximos meses

Produtividade de soja em MS - (Foto: Tânia Rego/ABrasil)

A produtividade da soja nos próximos meses vai depender muito da quantidade de chuva neste ano. Conforme o primeiro relatório de 2021 emitido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), mais de 90% da safra em andamento, encontra-se em boas condições.

O número positivo pode revelar produtividades ainda melhores no momento da colheita, mas segundo a entidade, para que ocorram boas surpresas é preciso estar atento às chuvas de janeiro e do primeiro decêndio de fevereiro, sem se descuidar dos manejos essenciais de pragas e doenças.

“Vale lembrar que o produtor sul-mato-grossense está cumprindo seu papel no monitoramento de doenças, pragas e plantas daninhas, uma vez que as populações dessas moléstias estão sendo mantidas em níveis não prejudiciais para a boa produtividade”, explica o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi.

“Entretanto, não é hora de relaxar nos protocolos de manejo. Estamos entrando na fase mais crítica da lavoura, de enchimento de grãos, e todas as ações para controle de doenças e pragas devem ser seguidos”, completa.

De acordo com a entidade, o mês de janeiro sempre é marcado por veranicos acentuados. Esses períodos sem chuva e com altas temperaturas prejudicam de sobremaneira o enchimento de grãos, podendo matar a cultura, com o calor intenso e longos períodos de falta de chuva. Nesta situação, o fenômeno da evapotranspiração, conhecido como “suor da planta”, fica muito elevada e, consequentemente, o solo não consegue suprir a maior demanda hídrica de todo ciclo da soja. “A falta de chuva ou mesmo chuvas inexpressivas, combinadas com altas temperaturas são as maiores preocupações do produtor nesta etapa”, sinaliza Dobashi.