Pró-Orgânico: Com apoio técnico da Semagro, 16 produtores recebem certificado de orgânico - (Foto: Divulgação)

Lançado há menos de dois meses, o Plano de Agroecologia, Produção Orgânica e Extrativismo Sustentável Orgânico de Mato Grosso do Sul, o Pró-Orgânico, já tem gerado frutos. Nesta semana, 16 produtores receberam a certificação de orgânico em Mato Grosso do Sul.

A conquista foi possível com o apoio técnico da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), por meio do Pró-Orgânico. Os novos certificados são de Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Sidrolândia e Jaraguari.

Na região que compreende os quatro municípios, o número de produtores orgânicos certificados saltou de três para 19. Entre eles está o produtor Alcides Fernandes Neto, proprietário da Chácara Maktub, em Campo Grande, onde a produção é agroflorestal, incluindo frutas, legumes e verduras.

Alcides teve toda a propriedade certificada como orgânica e espera aumentar as vendas e o mercado consumidor. “Nós vendemos nossos produtos em um sistema de agricultura solidária, por cotas mensais e agora queremos aumentar a produção e abrir novos mercados. O apoio da Semagro foi fundamental para que a gente conseguisse a certificação”, explica.

A técnica responsável por auxiliar os produtores, Karla Nadai, explica que o programa oferece as diretrizes para auxiliar esses produtores nesta etapa importante que é a certificação. “O Governo do Estado destacou um técnico para auxiliar os produtores na elaboração do plano de manejo orgânico e apoio no processo de certificação. Sabemos que é um processo burocrático e que muitos produtores necessitam desse auxilio para conseguir”.

A certificação foi feita por auditoria, que durou uma semana e foi feita por meio da Asulpoa (Associação Sul-mato-grossense de Produtores de Orgânicos e Agroecológico), que organizou os produtores e fez o contato com a certificadora. “A importância do Pró-Orgânico fica ainda mais clara quando vemos os frutos gerados, como o salto de produtores certificados em Campo Grande e região. Além disso, esse número de 16 novos certificados foi possível devido ao plano, pois a maioria não teria como arcar financeiramente se a certificação fosse individual”, afirma o superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta.

Titular da Semagro, o secretário Jaime Verruck afirma que o plano é um marco dentro do desenvolvimento da política agrícola de Mato Grosso do Sul e insere o Estado de forma organizada e planejada num setor em franco crescimento. “Os bons resultados são claros e chegam rápidos, pois o setor demandava por esse plano”.