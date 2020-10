MS tem duas cidades entre os maiores produtores de soja do Brasil

Soja - (Foto: Divulgação/Estadão)

Maracaju (12º) e Sidrolândia (16º) foram os dois municípios do Estado que ficaram entre os 20 maiores produtores de soja do País, ao todo eles contribuíram com 1,5% da produção nacional. Maracaju que estava em 2018 na 11º posição, teve queda na produção, mas foi compensada por Sidrolândia que manteve seu lugar no ranking. Os dados são da Pesquisa de Produção Agrícola Municipal (PAM) IBGE.

Ainda com a retração, Maracaju permanece com o maior valor da produção no Estado, com R$ 1,66 milhão, seguido de Sidrolândia (R$ 1,39 milhão), Ponta Porã (1,38 milhão), Rio Brilhante (1,14 milhão) e Dourados (1,11 milhão).

Apesar de ter destaque como a commodity de maior valor na produção, ultrapassando R$ 9,5 bilhões, a soja, de acordo com a PAM teve uma retração de 11,8% no volume gerado em 2019, um dos principais fatores para a retração seria o clima. Com um crescimento relativo de 0,79% em relação ao ano anterior a produção agrícola de 2019 em Mato Grosso do Sul bateu novos recordes. O valor da produção das principais culturas atingiu R$ 19,2 bilhões.

Atingindo a maior produção desde 1979 o milho se superou registrando o crescimento de 34,07% superior a 2018 (equivalente a 2,5 milhões de toneladas), marcou sua produção em 9,9 milhões de toneladas. Sua produção chegou ao valor de R$ 5 bilhões.

O destaque de maior quantidade produzida vai para a cana-de-açúcar que entre todas as culturas registrou 52.254.291 toneladas, com o aproveitamento de 100% de sua área plantada, a cultura registrou 727.753 hectares plantados e colhidos.

Area plantada

Ao total a área destinada ao plantio das culturas no Estado foi de 5.784.337 hectares, isso representa um crescimento de 5,9% em relação a 2018, um aumento de 5,7% em relação ao ano anterior, a soja registrou um crescimento na área plantada de 6,23%, aveia 3,21%, trigo 29,11%, com destaque no quesito o sorgo apresentou um aumento de 74,31% em relação ao ano anterior. Em contrapartida o arroz e o tomate apresentaram queda na area plantada -25,41% e -33,8% respectivamente.

Com a segunda maior variação de área plantada MS ficou na 6º posição no ranking da Federação em relação a sua área plantada, porém foi a segunda a apresentar a maior variação 2018-2019.