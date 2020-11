MS deve encerrar plantio 20% maior do que a área cultivada na safra anterior

Soja - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Mato Grosso do Sul deve encerrar esta semana com 20% a mais da área plantada de soja, superando a porcentagem no mesmo período da safra passada. A estimativa é da Aprosoja--MS e do Sistema Siga da Famasul. As expectativas ficam maiores após a divulgação do 2º Levantamento da safra de grãos 2020/21 pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta terça-feira (10).

Segundo o relatório da Conab, a produção de soja deve alcançar 135 milhões de toneladas, confirmando o país como o maior produtor mundial da oleaginosa. A área de cultivo está estimada em 38,2 milhões de hectares. Em MS a Famasul divulgou que, a produção de soja no Estado está prevista para 11,591 milhões de toneladas e a área de cultivo estimada em 3,645 milhões de hectares.

De acordo com André Dobashi, presidente da Aprosoja/MS, o fator que contribuiu para o plantio poder evoluir nesta semana, foram as chuvas na semana passada. “Com umidade no solo os produtores aproveitam para plantar, há casos de produtores plantando 24 horas para poder pegar a melhor janela para o desenvolvimento da cultura”.

Enquanto previsões da Conab consolidam que o Brasil deverá alcançar a produção de 268,9 milhões de toneladas de alimentos, representando 11,9 milhões de toneladas ou 4,6 % a mais do que a temporada de 2019/2020. Mato Grosso do Sul prevê aumento de 2,35% em relação à expectativa do volume de produção de grãos (de 11,325 milhões de toneladas na safra 2019/2020 para 11,591 milhões de toneladas na safra 2020/2021).

O Plantio no Estado deve ser concluído no final do mês de novembro, devido ao atraso causado pela falta de chuva no mês de setembro até meados do mês de outubro.

“O prognóstico de precipitação total demonstra ainda uma certa irregularidade nas chuvas. Em novembro a chuva será com maior intensidade nas regiões oeste, norte e nordeste, com possibilidade de até 400 mm acumulado para essas regiões do estado. Em dezembro as chuvas serão esparsas, com tendência de pancadas isoladas, com acumulado máximo de 230 mm para algumas regiões”, explica.

O mês de janeiro as chuvas serão concentradas nos municípios de fronteiras e o acumulado será de no máximo 260 mm.