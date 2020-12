MS atinge moagem de 42 milhões de toneladas de cana-de-açúcar

Moagem de Cana - (Foto: Epitacio Pessoa/Estadão)

Apesar de uma queda de 2,5% na comparação do ano passado, a moagem de cana cana-de-açúcar pelas indústrias sucroenergéticas em Mato Grosso do Sul, conseguiu alcançar de 1º de abril até 15 de novembro, 42 milhões de toneladas moídas. Os dados da safra 20/21 foram divulgados pela Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul).

Segundo o presidente da Biosul, Roberto Hollanda Filho, a redução do atraso é resultado, principalmente, do bom aproveitamento de tempo que as unidades tiveram nas lavouras durante a primeira quinzena de novembro. “Com menor volume de chuvas, as usinas imprimiram mais ritmo no campo, o que minimizou o início mais lento que tivemos neste ciclo”, afirmou.

A produção de açúcar sinalizou recuperação neste ciclo, bateu 1,6 milhões de toneladas, quantidade 126% maior em relação à safra passada. Os dados de produção são refletidos no mix das indústrias com aumento de 124% na destinação da matéria-prima para o açúcar que saltou de 12% para 29% no comparativo com o último ciclo. Ainda assim, o percentual para a produção de etanol é de 71%, dentro da média esperada para o Estado, que é o quarto maior produtor do biocombustível no País.

A concentração de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) por tonelada de cana atingiu 141,68 kg, uma melhora na qualidade da matéria-prima de 3,3% com relação ao mesmo período do ciclo 2019/2020. A produção de etanol somou 2,5 bilhões de litros, volume 17% menor comparado ao ciclo anterior, sendo 1,9 bilhão de litros correspondente ao etanol hidratado (-21%) e 591 milhões de litros de anidro (-3%).

Com relação ao intervalo das unidades no Estado, o presidente da Biosul afirma que o início mais lento da safra fez com que o cronograma de moagem se estendesse. “Nesta temporada o intervalo das unidades produtoras chegou mais tarde com relação ao cronograma que tivemos ano passado. Iniciamos dezembro com 10 unidades ainda em operação, o que sinaliza um bom aproveitamento até março, claro, se as condições climáticas nos favorecer”, finalizou.

Com informações Fiems