Mais de 60% da área cultivada com soja em Mato Grosso do Sul já foi colhida

Com 63,2% da área cultivada com soja já colhida, a safra 2020/21 caminha bem no Estado e pode surpreender em relação a produtividade média do Estado. A expectativa é do Secretário Jaime Verruck, da Semagro. Ele ressalta que nesta safra, áreas que eram de pecuária foram convertidas em agricultura, além da intensificação da integração lavoura-pecuária que gera mais ganho para o Estado em termos de produção.

A área plantada com soja em Mato Grosso do Sul teve aumento estimado em 4,13%, passando de 3,389 milhões para 3,529 milhões de hectares. Com a expectativa de colher 53 sacas por hectare em média, o volume esperado é de 11,222 milhões de toneladas.

O valor médio da saca de soja está em R$ 151,88 e 62% da safra já foi comercializado.

Enquanto a colheita da soja avança o plantio do milho segue em ritmo acelerado. Mais de 56% da área destinada ao milho 2º safra está plantada. Os dados são do SIGA/MS - Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, uma parceria da Semagro e Aprosoja.