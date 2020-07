Força tarefa quer garantir acesso de agricultores familiares de MS a R$ 190 milhoes de crédito rural

Secretário Verruck quer facilitar acesso a recursos - (Foto: Divulgação)

Com R$ 190 milhões disponíveis para a agricultura familiar em Mato Grosso do Sul, oriundos do Pronaf, a Semagro Agraer e Bancod do Brasil estão fazendo uma força tarefa para viabilizar o acesso dos produtores as verbas. A ideia é que agricultores familiares tenham acesso aos recursos do PRONAF ofertados através do plano safra 2020/2021 com mais facilidade. Para isso o Secretário Jaime Verruck esteve reunido com o superintendente Sandro Grando e o Assessor Aroldo Cortes, ambos do Banco do Brasil e o Diretor Presidente da Agencia de Desenvolvimento agrário e extensão rural (Agraer) para falar aos técnicos da Agência e explicar as taxas oferecidas. Considerando a situação da pandemia, o encontro foi realizado de forma virtual.

A meta é levar as informações e fazer os recursos chegarem a mais de 70 mil famílias de agricultores familiares. Os ógrãos estão dando todas as informações necessárias para acesso aos recursos disponibilizados através do Plano Safra e orientações para sua captação, o encontro serviu para dirimir dúvidas e preparar os técnicos para atendimento dos produtores.

Em Mato Grosso do Sul das 70 mil propriedades da Agricultura Familiar, 35 mil são Assentamentos Rurais e Projetos do Crédito Fundiário.

O Secretário Jaime disse que a meta é levar 190 milhões em recursos do Pronaf, para custeio e investimento, e ainda recursos da linha de moradia.