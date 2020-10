Fazendeiro é multado em R$ 5 mil por degradação de mata em Paranaíba

Da Redação, com informações da PMA

Dono de fazenda é autuado em R$ 5 mil por colocar gado em matas ciliares de córrego. - (Foto: Divulgação/Polícia Militar Ambiental)

Um fazendeiro, 62, foi multado em R$ 5 mil pela degradação de uma área de 1 hectare protegida de preservação permanente (APP) em Paranaíba, 398 km de Campo Grande. De acordo com a Polícia Ambiental de Cassilândia, durante a fiscalização, a área estava degradada pela falta de conservação do solo e era pisoteada por gado, além das margens de um córrego estava sendo assoreado e as nascentes prejudicadas.

O flagrante foi feito na manhã desta terça-feira (20) e constatou que o fazendeiro, residente em Três Lagoas, mantinha gado em uma área de nascentes e matas ciliares de um córrego que corta a propriedade, sendo que grande parte da vegetação também havia sido suprimida. Segundo a polícia, percebia-se total desprezo com a conservação do solo no local.



Nascente com vegetação suprimida.

As atividades da fazenda foram interditadas e o proprietário rural foi notificado a retirar o gado e a recuperar a área degradada. O infrator foi autuado administrativamente por danificar área considerada de preservação permanente (nascente e matas ciliares) e foi multado em R$ 5.000,00. Ele também responderá por crime ambiental e poderá pegar uma pena de detenção de um a três anos. A polícia não informou o nome da fazenda e nem do proprietário que cometeu a irregularidade.