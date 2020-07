Exportações de aves renderam US$ 125,3 milhões ao Mato Grosso do Sul somente neste ano

Volume exportado teve avanço neste ano - (Foto: Divulgação)

As exportações de frango in natura de Mato Grosso do Sul tiveram um bom desempenho neste primeiro semestre de 2020, atingindo receita de 125,3 milhões de dólares. O valor é 24,1 milhões de dólares a mais do que o arrecadado com exportações no mesmo período de 2019, conforme divulgado pelo Sistema Famasul nesta segunda-feira (27).

“No primeiro semestre de 2020, houve aumento da demanda externa em razão da combinação taxa de câmbio elevada e consumo aquecido pela Ásia, em especial China, Japão e Cingapura. O bloco Ásia aumentou suas compras em 43% quando comparado ao igual período de 2019. Portanto, as exportações foram o estímulo para a produção e contribuíram para a valorização do frango no atacado”, explica a economista da Famasul, Eliamar Oliveira.

Além da elevação na receita das exportações, Mato Grosso do Sul também teve aumento no volume exportado neste primeiro semestre. Foram 77 mil toneladas, enquanto no ano passado foram 56,9 mil toneladas. Um salto de 35,3%.

Ainda segundo levantamento realizado pelo boletim, os principais destinos da carne de frango sul-mato-grossense neste período foram China e Japão, que juntos responderam por 43,1% da receita, com o equivalente a US$ 54 milhões.

Os valores registrados dos abates realizados em 2020 também tiveram crescimento. Conforme o boletim, em junho, MS superou 14,6 milhões de aves, atingindo 85,1 milhões no primeiro semestre deste ano.

Esse número supera em 8,4% os 78,5 milhões de animais abatidos em igual período de 2019. No Brasil o abate de aves totalizou 2,63 bilhões de animais, entre janeiro a junho de 2020.

“No mercado doméstico o cenário é mais desafiador. Houve alteração no perfil do consumo de food service para os domicílios. Gradativamente a demanda está se recompondo e a carne de frango poderá ampliar sua participação no mercado por apresentar o menor preço entre as proteínas”, completa Eliamar.