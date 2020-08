Estão abertas as inscrições para capacitação do Precoce MS por videoconferência

Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação de profissionais responsáveis técnicos do Programa Precoce MS, por videoconferência - (Foto: Edemir Rodrigues/ SECOM MS)

Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação de profissionais responsáveis técnicos do Programa Precoce MS, por videoconferência. Para realizar sua a inscrição o profissional pode acessar a página do Precoce MS e seguir as instruções do Manual de cadastramento.

Devidamente cadastrado no programa, o interessado no treinamento deve acessar a plataforma Sympla para receber o link de participação, via email, e ter acesso a sala de videoconferência, que acontece no dia 17 de setembro, com início previsto para às 14h e encerramento às 17:30h.

A transmissão é disponibilizada um pouco antes do horário de início do evento, e a coordenação do curso solicita que o participante entre na sala de videoconferência, com 15 minutos de antecedência. O tempo de tolerância para entrada dos participantes será de apenas 15 minutos.

Durante todo o curso o participante deverá manter a câmera ligada e o microfone desligado. A presença dos participantes será conferida durante toda a duração do curso.

Duvidas pode ser dirimidas nos telefones: (67) 3318-5021 e 3318-5009.