Em MS, 35 novas granjas para suinocultura devem ser entregues até 2022

Suinocultura - (Foto: Divulgação/Estadão)

Seguindo os altos resultados já apresentados a Associação Sul-mato-grossense de Suinocultores (Asumas) confirmou que 35 novas granjas estão em fase de projeto, ou construção, as granjas deverão iniciar as atividades até 2022. Segundo a entidade cerca de 5 mil empregos, diretos e indiretos, devem ser gerados com a expansão. Algumas carteiras já foram assinadas, mesmo durante a pandemia.

Além das novas granjas outras 10 Unidades de Produção de Leitões (UPLs) estão aumentando suas capacidades. E a maioria desses investimentos estão localizados no raio de 80 quilômetros do município de Dourados a 230 km de Campo Grande, onde está uma unidade frigorífica, que também investe para o aumento das operações.

De acordo com a Asumas granjas de MS devem abater mais de 2 milhões de suínos neste ano, somente em 2019 foram abatidos cerca de 1,9 milhão de suínos. “A pandemia influenciou negativamente, por ter causado impactos na indústria, com isso houve uma leve redução de abates por um período”, explica Boigueis. “Mas com certeza aumentaremos o volume, levando em conta o avanço no consumo interno”, completa.

O avanço da suinocultura sul-mato-grossense e as oportunidades no mercado internacional, será tema de um webinar entre o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck com o médico veterinário no Estados Unidos, José Piva. A ação online serão mediadas pelo presidente da Asumas, Alessandro Boigues, e pela diretora técnica da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), Charli Ludtke.

A expectativa é de que esse ano o setor aplique cerca de R$ 240 milhões na criação de novas granjas. Entre as maiores granjas estará uma em Rio Verde de Mato Grosso, que está em construção, com a finalidade de se tornar uma multiplicadora de material genético, com início de operação previsto para janeiro de 2021, gerando pelo menos 60 empregos diretos.

Sobre os 5 mil postos de trabalho previstos até 2022, a Associação estima que 310 sejam diretamente pelas granjas, no processo de produção de suínos, e cada emprego direto desses, devem gerar 16 vagas indiretas, em diferentes setores parceiros: como a indústria, abatedores, logística e outros que fazem a engrenagem da suinocultura rodar.