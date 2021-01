Demanda externa aquecida define alta nos preços do mercado pecuário

Da Redação com Famasul

Com forte demanda externa, quando o consumo interno está baixo e a produção de carne menor, o cenário contribui para não saturar o mercado doméstico - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Os primeiros 15 dias de janeiro já teve aumento no preço da arroba. O aumento foi de 48% e a da vaca superior a 43%, no comparativo com o mesmo período de 2020.

Com forte demanda externa, quando o consumo interno está baixo e a produção de carne menor, o cenário contribui para não saturar o mercado doméstico e garantir escoamento da produção.

De acordo com a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira, este é o momento em que as pastagens não atingiram qualidade suficiente para produzir volume significativo de animais prontos para o abate. “A expectativa para 2021 é que o abate e a produção de carne bovina não apresentem avanços em relação ao ano passado. Uma das variáveis que levam a essa conclusão é o alto patamar de preços dos bezerros ser um estímulo para a retenção de fêmeas”, avalia.

O bom desempenho das exportações também contribui para o comportamento de alta dos preços da arroba. De acordo com um levantamento feito pelo departamento técnico do Sistema Famasul, na primeira semana de 2021, o Brasil exportou em média 8,1 mil toneladas de carne bovina, aumento de 53,05% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Na linha histórica, em janeiro de 2014 foram exportadas 130 mil toneladas, e em 2020 foram 135 mil. Podemos dizer que, considerando os últimos anos, a expectativa é que este seja o melhor janeiro em seis anos”, finaliza.