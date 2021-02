Com inauguração marcada para amanhã, Sidrolândia recebe a primeira concessionária Fendt no Brasil

As máquinas da marca podem ser encontrados trabalhando em empresas agrícolas, bem como em outras áreas interessantes de aplicação nos campos ao redor do mundo - (Foto: Divulgação)

Expandindo os negócios em 2021, a marca de tratores e colheitadeiras Fendt vai lançar amanhã (2) em Sidrolândia, a 65 km de Campo Grande a nova loja, localizada na BR-060 KM 416 + 283 MTS, Zona Industria que será operada pela IMPACT Fendt.

Devido a pandemia da Covid-19, o evento será on-line no canal da IMPACT no YouTube. A transmissão contará com a participação especial do cantor Daniel e com a presença de autoridades do município.

A Fendt foi fundada na Alemanha em 1930. A marca já apresentou aos agricultores brasileiros as séries de tratores de alta potência Fendt 900 Vario e Fendt 1000 Vario, importadas da Alemanha, a colheitadeira de tecnologia de ponta Fendt IDEALTM, projeto global que conta com a participação da fábrica de Santa Rosa (RS), e a plantadeira dobrável com fertilizante em linha Fendt MOMENTUMTM, desenvolvida e fabricada 100% no Brasil, na planta de Ibirubá (RS), e exportada para os EUA e países sul-americanos e europeus.

As máquinas da marca podem ser encontrados trabalhando em empresas agrícolas, bem como em outras áreas interessantes de aplicação nos campos ao redor do mundo. Em muitas áreas da engenharia agrícola, a Fendt é pioneira no desenvolvimento de novas tendências. Os clientes da Fendt se beneficiam em primeira mão de sua tecnologia inovadora, criada para melhorar o desempenho, a eficiência e a lucratividade em seus negócios agrícolas. A AGCO Fendt emprega cerca de 5.400 profissionais nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing, produção, serviços e administração em suas unidades de Marktoberdorf, Asbach-Bäumenheim, Hohenmölsen, Feucht, Waldstetten e Wolfenbüttel na Alemanha.

Serviço