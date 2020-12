BNDES quer garantir crédito o ano inteiro para máquinas agrícolas a partir de 2021

O apetite de crédito pelos produtores reflete no mercado de máquinas agrícolas: no acumulado de janeiro a novembro de 2020, o volume de vendas é 4% maior que o de igual período do ano passado - (Foto: Divulgação)

O Banco Nacional do Desenvolvimento Social – BNDES – vai garantir crédito para o financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas ao longo de todo o ano de 2021 e os seguintes. Esta é a premissa da nova linha de recursos BNDES Crédito Rural, que começou a operar em março deste ano. A nova linha foi tema de um debate promovido pela Anfavea, associação das montadoras de veículos, de máquinas agrícolas e de construção, realizada de forma virtual na sexta-feira, 11.

A live contou com a participação do presidente da entidade, Luiz Carlos Moraes, de seu vice-presidente e membro do comitê interno para máquinas agrícolas, Alexandre Bernardes, e do representante do BNDES, Gabriel Aidar.

“Essa é uma linha complementar aos recursos do Plano Safra e a ideia é que não falte crédito. Com ela, são oferecidos recursos não equalizados – aqueles que dependem do orçamento do Tesouro Nacional, como o Moderfrota Pronaf e demais programas. O BNDES Crédito Rural garante financiar com condições favoráveis ao produtor rural e traz a menor taxa que o banco pode operar”, salienta Gabriel Aidar, do BNDES.

A nova linha do BNDES pode financiar tanto os projetos de investimentos – como construção ou ampliação de armazéns, projetos de irrigação etc. – quanto a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas de forma isolada, com 100% de financiamento do valor para ambos os casos. No caso de máquinas e equipamentos agrícolas, o prazo total é de até 10 anos com carência de até 2 anos. O crédito também é disponível para produtores rurais da agricultura familiar.



Os dados do banco mostram que os recursos têm sido amplamente procurados e utilizados pelo setor do agronegócio: de março a outubro, o número de operações superou os 2,7 mil contratos para a aquisição de máquinas agrícolas, enquanto os contratos para investimentos estão em 583. Com os contratos de novembro, o total de recursos aprovados passa de R$ 1,3 bilhão, sendo R$ 300 milhões aprovados só em novembro.



O vice-presidente da Anfavea, Alexandre Bernardes comemora a linha de financiamento adicional oferecida pelo BNDES: “O produtor rural precisa de basicamente duas coisas para operar: previsibilidade e uma linha direta com São Pedro: e a previsibilidade é o grande complicador”, ilustra. “Todos os elos do agro, seja a indústria, seja o agricultor, precisam contar com recursos suficientes durante todo o ano-safra e qualquer linha que o cliente tenha disponível é sempre importante”, comenta.



O representante do BNDES indica que em 2020 as linhas de financiamento para máquinas agrícolas disponíveis para o produtor rural, como Moderfrota, Pronaf, Inovagro e Pronamp, entre outras, esgotaram seus recursos em tempo recorde. “Muitos desses programas fecharam com dois ou três meses; a demanda foi muito forte.”



Essas linhas, que fazem parte dos recursos dispostos pelo governo no Plano Safra, têm como premissa o crédito equalizado pelo Tesouro Nacional, ou seja, há um limite para cada um deles, conforme o teto do governo. Em 2019, por exemplo, o fim dos recursos fez com que o mercado de máquinas agrícolas perdesse algo em torno de três meses de vendas por falta de crédito no mercado. Neste ano, os créditos aprovados pelo orçamento equalizado é de quase dos R$ 12 bilhões, valor 32% maior que o do ano passado.