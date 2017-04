Vítimas lutam com bandidos durante roubo e um é preso

Dois homens foram rendidos por bandidos na madrugada desta segunda-feira (17), em Campo Grande, reagiram ao roubo, um suspeito acabou preso e outro fugiu. O assalto aconteceu na Vila Bandeirante.

Os amigos, de 28 e 35 anos, saíam de uma casa quando foram rendidos. Para impedir que os suspeitos entrassem na residência, as vítimas disseram que não moravam no local e foram obrigadas a entrar no veículo delas com os assaltantes.

Um dos bandidos dirigiu o carro. O outro estava com uma arma de fogo e juntos ameaçavam roubar o veículo e matar as vítimas. Os amigos reagiram e começaram a lutar com os suspeitos.

Moradores estranharam a situação e avisaram uma equipe da Polícia Militar (PM) que fazia rondas no bairro. A primeira informação era de que o grupo estava apenas brigando.

Policiais viram quando um homem saiu do carro e atirou. Eles abordaram o grupo e então verificaram que se tratava de roubo com refém.

O suspeito que atirou conseguiu fugir e o outro foi preso. Com ele foram apreendidos dois aneis e uma corrente, tudo roubados das vítimas.

O caso foi registrado como roubo qualificado pelo concurso de pessoas, pela emprego de arma e pela restrição de liberdade da vítima.

