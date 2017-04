Vítima reconhece colega de escola como suspeito e rapaz é preso

Vítima de assalto na noite de terça-feira (4), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, um universitário de 20 anos reconheceu um colega de escola como suspeito do crime e o rapaz foi preso.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, o estudante deixava a namorada em casa e quando se despedia dela, pouco antes das 23h30 (de MS), foi rendido. O assaltante colocou uma arma de fogo no rosto da vítima, a obrigou a descer da motocicleta e fugiu com o veículo.

O estudante de direito reconheceu o assaltante como um rapaz que havia estudado com ele na escola, descobriu com conhecidos onde a motocicleta estaria, foi até o endereço e acionou a Polícia Milita (PM).



Os policiais chamaram os moradores e foram recepcionados por um rapaz de 19 anos. No local foi encontrada a moto roubada coberta por cobertor. O jovem disse que o veículo havia sido guardado a pedido de um amigo.



Os militares foram no segundo endereço e lá encontraram o suspeito de 23 anos, o qual foi preso por ter roubado a motocicleta. Ele nega, no entanto, além de ser reconhecido pela vítima, o morador da casa onde o veículo foi encontrado disse que ele e o outro suspeito tinham combinado o roubo e depois vender peças. O caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma e receptação.



