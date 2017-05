Vigia que reagiu ao assalto diz que atirou porque 'a gente estava sem nada'

O vigia da conveniência onde uma mulher de 34 anos trabalha e foi baleada durante a troca de tiros na vila Taveirópolis, em Campo Grande, na noite de domingo (7), disse que reagiu ao assalto porque as vítimas não tinham nenhum pertence para ser entregue aos dois bandidos.

“Fui lá rapidão na lanchonete ver uns negócios e, como a gente estava sem nada, eu acho que o cara ficou meio bravo e disparou um tiro né?”, disse o segurança.

O vigia e a mulher saíam do trabalho com outros dois colegas, além dos filhos da vítima, quando foram abordados por dois suspeitos armados com arma de fogo que anunciaram o assalto. Depois da troca de tiros, os assaltantes fugiram em um carro de passeio com um roteador.

A mulher acabou atingida na região lombar e foi socorrida para a Santa Casa. Segundo o hospital, ela estava na área verde do pronto-socorro aguardando avaliação do médico plantonista.

