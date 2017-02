Vídeo encontrado em celular de adolescentes presos por roubo a supermercado revela execução

Um vídeo gravado no celular de um adolescente preso por roubo a um supermercado em Mato Grosso do Sul revelou um crime cruel: o assassinato a sangue frio de um homem, ainda não identificado. O corpo dele foi encontrado, nesta quarta-feira (15), em Campo Grande, na Cachoeira do Ceuzinho, saída para Rochedo.

O vídeo mostra o homem com as mãos amarradas. Ele dá um recado para a câmera e, na sequência, é executado. As imagens são fortes. O homem recebe vários tiros e facadas.

De acordo com o delegado Bruno Urban, da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij), o crime foi motivado pela guerra de facções do crime organizado.

Três pessoas participaram do crime. Segundo o delegado, eles foram contratados para a execução.

O vídeo foi encontrado no celular de um dos dois adolescentes presos pelo roubo de um supermercado em Três Lagoas, a 313 quilômetros de Campo Grande. Eles confessaram o assassinato e indicaram a participação do terceiro homem, de 24 anos, que também foi preso.

